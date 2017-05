Også Telenor varsler prisstigninger: Din telefonregning stiger med 10-20 kroner om måneden

EU's nye roamingregler betyder, at mobilkunder hos Telenor kan forvente prisstigninger.

Annonce:



Annonce:

Kunder hos teleselskabet Telenor kan forvente, at deres telefonregning i den kommende vil stige med 10 til 20 kroner om måneden, skriver Berlingske Business Telenors beslutning om at hæve priserne er en konsekvens af EU's nye roaming-regler, der betyder, at teleselskaberne ikke længere må opkræve højere takster, når kunderne bruger telefoner i et andet EU-land."Konkret betyder dette, at en del af vores privatkunder vil stige mellem 10 og 20 kroner, afhængigt af hvilket abonnement kunden har. Det er ikke alle vores privatkunder, som vil blive berørt af disse ændringer," siger Lars Thomsen, kommerciel direktør i Telenor, i et skrifteligt svar til Berlingske Business.Telenor er dog langt fra det eneste teleselskab, der nu vælger at hæve priserne.Danmarks største teleselskab TDC har også valgt at hæve priserne, mens lavprisselskabet Plenti har valgt at fjerne roaming-muligheden fra selskabets billigste abonnementer og samtidig introducere to nye dyrere abonnementer, der indeholder roaming.Ligesom Plenti har teleselskabet 3 også valgt at fjerne roaming-muligheden i alle selskabet moblilpakker undtagen det såkaldte 3LikeHome-abonnement.Denne udvikling blev allerede sidste år varslet af Jakob Willer, der er direktør for teleelskaberne brancheorganisation Teleindustrien, da EU-reglerne blev vedtaget:"Det betyder, at det kun bliver nogle ganske få abonnementer med en højere abonnementspriser, der tillader roaming. Jeg kan godt forestille mig en situation, hvor en del danskere til næste år tager på ferie i Europa og forventer at kunne bruge deres mobil og iPad, men opdager at deres abonnement slet ikke understøtter roaming," sagde Jakob Willer til Computerworld.