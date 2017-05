Få dine filer tilbage: Nyt værktøj kan dekryptere WannaCry

Der er gået en uge, siden WannaCry-angrebet begyndte, og dermed er deadline nået for de første ofre, der kan miste tilfangetagne filer permanent. Men et nyt gratis værktøj kan tilsyneladende dekryptere filerne i flere Windows-versioner.

WannaCry krypterer ofrenes filer og kræver betaling i Bitcoin for at dekryptere. Men den proces kan et nyt værktøj i visse tilfælde gøre gratis.

En uge efter WannaCry-angrebet begyndte at sprede ransomware i hele verden, er der nu håb forude for de ofre, der stadig er ramt og ikke har haft mulighed for at gendanne de krypterede filer fra backup.Den franske sikkerhedsekspert Benjamin Delpy har netop udviklet og publiceret værktøjet WanaKiwi, der kan dekryptere WannaCry-ramte filer på Windows XP, Windows Vista og Windows 7.Falske dekrypterings-værktøjer med indbygget malware har floreret på internettet, siden WannaCry brød ud, men WanaKiwi er testet og verificeret af sikkerhedsfirmaet Comae, der anbefaler alle ofre at downloade værktøjet med det samme.WanaKiwi har dokumenteret succes med at dekryptere tilfangetagne filer, men det er langt fra alle, der vil have held med det.Værktøjet fungerer lettere forenklet ved at gennemtrawle computerens hukommelse for de primtal, der er grobund for krypteringen i WannaCry.Men hvis tallene i mellemtiden er blevet overskrevet i hukommelsen, har WanaKiwi ingen effekt.Derfor anbefaler Comae alle WannaCry-ramte ikke at genstarte deres computere, da det kan betyde, at primtallene forsvinder.Det nye værktøjs effekt på WannaCry-inficerede Windows 7-maskiner er godt nyt for mange, da det syv år gamle system tilsyneladende er suverænt hårdest ramt af ransomware-bølgen.Ifølge tal fra firmaet BitSight Technologies, der laver risikovurderinger for virksomheder, kører 67 procent af de inficerede maskiner således Windows 7.Angrebet er gået hårdest ud over Kina og Rusland, og halvdelen af alle WannaCry-tilfælde vurderes at være i de to lande.Du kan downloade og se nærmere på dekrypterings-værktøjet WanaKiwi her