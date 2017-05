Apples nye iOS 11 kommer med et ultimativt krav til alle apps: Se om dine egne apps overlever

Mange apps i App Store vil blive ubrugelige, når Apple frigiver iOS 11 senere i år og dermed dropper supporten af 32-bit apps. Her kan du se, om dine egne apps overlever.

Når iOS 11 frigives til efteråret, vil supporten af 32-bit forsvinde.Konsekvensen er, at mange apps af ældre dato ikke længere længere vil kunne afvikles på de nye iPhones og iPads.64-bit, der er standarden i dag, blev introduceret af Apple med A7-processoren i iPhone 5s.Den blev lanceret i efteråret 2013, så app-udviklerne har nu haft fire år til at tilpasse sig 64-bit-arkitekturen.Alligevel vil mange apps komme i problemer, når iOS 11 lander, og 32-bit-understøttelsen forsvinder.App-analyse-virksomheden SensorTower vurderede for nogle måneder siden, at cirka otte procent af alle iOS-apps, omkring 187.000, ikke er klar til 64-bit-kravet.Det er langt fra første gang, at Apple strammer skruen i forhold til kravene til apps i App Store.Eksempelvis har det siden januar i år været et krav, at alle iOS-apps skal benytte sig af App Transport Security (ATS). Det er blandt andet med til at tvinge app-udviklerne til at anvende krypterede HTTPS-forbindelser frem for blot HTTP.Det giver god mening, for undersøgelser har tidligere vist, at der er alt for mange apps, der har ringe eller slet ingen sikkerhed i form af kryptering.Også Google er i øjeblikket i fuld gang med at stille nye krav til apps i sin Google Play-butik. Læs mere om det her Det er relativt nemt at tjekke, om de apps, man har på sin iPhone eller iPad, vil kunne leve op til Apples krav om 64-bit.For at undersøge det skal du i iOS gøre følgende: Gå ind iHer meddeler Apple: "Disse apps kan gøre din iPhone langsommere og vil ikke virke med fremtidige versioner af iOS, hvis de ikke opdateres."På denne skribents iPhone er der installeret 118 apps. Heraf står fem apps i øjeblikket til at blive ubrugelige med iOS 11 og kravet om 64-bit.Det drejer sig typisk om apps, der er frigivet i App Store, før Apple lancerede iPhone 5s i 2013, ligesom det også frem til sommeren 2015 har været muligt at udgive apps i 32-bit.