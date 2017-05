Nye beviser peger på nordkoreansk forbindelse til WannaCry-angrebet

Nordkoreanske myndigheder har blankt afvist have noget at gøre med WannaCry. Men nu peger flere digitale beviser tilsyneladende på hackergruppen Lazarus, der er kædet sammen med det østasiatiske diktatur.

WannaCry-angrevet inficerede hundredetusinder af systemer med ransomware. Ingen har taget ansvaret, men ifølge flere sikkerhedsfirmaer peger pilen på Nordkorea.

Der er stadig ikke placeret et endegyldigt ansvar for det omfattende WannaCry-angreb, der for nylig spredte ransomware på hundredetusinder af systemer i mere end 150 lande.Men ifølge eksperter fra sikkerhedsfirmaet Symantec peger stadig flere digitale beviser på, at hackergruppen Lazarus står bag kampagnen.Lazarus mistænkes for at udføre hackerangreb på vegne af Nordkorea, og ifølge Symantec er flere af de trojanere og bagdøre, der er blevet brugt til at sprede WannaCry, sat i forbindelse med Lazarus.En af trojanerne skabte sågar forbindelse til en IP-adresse, som malware fra Lazarus tidligere har benyttet sig af."Analyse af de tidlige WannaCry-angreb viser slående ligheder med værktøjer, teknikker og infrastruktur, der er brugt ved tidligere Lazarus-angreb. På den baggrund er det meget sandsynligt, at Lazarus står bag spredningen af WannaCry", skriver Symantec i et blogindlæg Ogås eksperter fra Kaspersky og FireEye har kædet angrebet sammen med Lazarus.De metodiske ligheder er dog ikke en rygende pistol, og endegyldige beviser er som regel svære at finde i forbindelse med cyber-angreb på stor skala.Det officielle Nordkorea afviser da også blankt anklagerne, som en talsmand kalder "latterlige", ligesom han også afviser, at Nordkorea skulle have en forbindelse til Lazarus i det hele taget.Lazarus-gruppen er mest kendt for et stort angreb på filmstudiet Sony i 2014, men hackerne er også kædet sammen med flere angreb på Sydkorea samt det spektakulære tyveri af omkring 500 millioner kroner fra den bangladeshiske centralbanks konto hos Federal Reserve i New York.

