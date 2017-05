Efter tre uger er der omsider svar fra Center for Cybersikkerhed om Forsvarets dårlige it-sikkerhed: "Der henvises til besvarelse af spørgsmål 1"

It-sikkerheden i Forsvaret blev for nylig kritiseret kraftigt, fordi myndighedens servere kører software, der ikke længere modtager sikkerhedsopdateringer. Efter tre uger forholder Center for Cybersikkerhed sig nu til kritikken. Se centerets svar her.

Ransomwaren WannaCry har gjort vigtigheden af opdateret software til en del af den offentlige debat. Hos Center for Cybersikkerhed er man dog ikke bekymret over, at Forsvarets software ikke modtager opdateringer.

Hackere har gennem flere år haft adgang til forsvarets mail-tjeneste mil.dk. Det er blandt andet blevet kritiseret, at de ansatte hos Forsvaret ikke bruger to-faktor-godkendelse.

Center for Cybersikkerhed (CfCS) ser tilsyneladende ikke det store problem i, at internet-vendte servere hos Forsvaret kører software, der ikke har modtaget en sikkerhedsopdatering siden 2010.Computerworld kunne for nylig fortælle, at Forsvaret kører Windows 2000 på servere under forsvaret.dk, og sikkerhedsekspert Peter Kruse kritiserede den forældede software som et oplagt mål for hackere.Sagen kom i kølvandet på afsløringen af, at hackergruppen Fancy Bear gennem flere år har haft adgang til interne mails hos Forsvaret.Hackerne havde succes, fordi Forsvarets ansatte benytter en webmail uden basale sikkerhedsforanstaltninger som to-faktor-godkendelse, men alligevel vurderede CfCS, at Forsvaret "generelt har en god sikkerhedskultur"Den seneste tids global ransomware-angreb har sat faren ved forældet software på den brede mediedagsorden, og hundredetusinder af offentlige og private netværk i hele verden, er blevet inficeret af den smitsomme malware.Center for Cybersikkerhed har i den forbindelse mildest talt ikke været meget for at svare på spørgsmål vedrørende forsvarets brug af Windows 2000-servere.Da Computerworld efter mere end to ugers ventetid rettede henvendelse for at spørge, hvornår de tilsendte spørgsmål kunne forventes besvaret, svarede CfCS, at man havde undladt at besvare spørgsmålene, fordi Computerworld havde behandlet sagen journalistisk.Efter tre ugers ventetid har Computerworld nu modtaget det, der udgør Center for Cybersikkerheds officielle holdning til forsvarets brug af forældet software.Computerworlds spørgsmål er markeret i kursiv:"Center for Cybersikkerhed anbefaler generelt, at programmer og operativsystemer holdes opdaterede. I øvrigt henvises til centrets vejledning 'Cyberforsvar der virker': https://fe-ddis.dk/cfcs/publikationer/Documents/Cyberforsvar%20der%20virker%20-%202017_110117.pdf "Der henvises til besvarelse af spørgsmål 1.""Der henvises til besvarelse af spørgsmål 1.""Center for Cybersikkerhed arbejder sammen med Forsvarets myndigheder om at opretholde en god sikkerhedskultur. Af den grund har CFCS blandt andet udsendt en række vejledninger, der skal bidrage til at optimere sikkerheden. Forsvaret har mange systemer beregnet til behandling af mange forskellige informationer, og sikkerhedstiltag skal implementeres med udgangspunkt i en vurdering af risikoen for tab af fortrolighed, integritet og/eller tilgængelighed. Et enkelt eller få systemer er derfor ikke toneangivende for en samlet vurdering af sikkerhedskulturen. Herudover henvises til besvarelse af spørgsmål 1."