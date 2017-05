Nye processorer fra ARM betyder bedre Samsung, HTC og Apple-telefoner

Selskabet bag praktisk taget alle processorer i smartphones har lanceret dets nyeste SoC's, der blandt andet byder på forbedret regnekraft til kunstig intelligens.

Apple, Samsung og Qualcomm - selskabet bag den populære Snapdragon-SoC - bygger alle sammen deres egne System-on-a-Chips til sine smartphones.Men i alle tilfælde bygger sine små System-on-a-Chip-systemer på teknologi fra det britiske selskab ARM, hvis hovedprodukter er sine Cortex-processorer og Mali-GPU'er.Selskabet udvikler microarkitektur og sælger licens til at producenter som Apple eller Qualcomm kan benytte ARM's teknologi til at udvikle sine egne ARM-orienterede processorer.Og mandag har ARM netop præsenteret sine nyeste skud på stammen: Cortex A75- og A55-processorerne og en ny Mali-G72-GPU, hvor alle er blevet designet med AI i tankerne.Cortex A75 vil være op imod 50 procent mere kraftfuld end enheder med den tidligere A73, som du finder i blandt andet flere af Huaweis toptelefoner. Mali-G72-GPU'en er ifølge ARM 25 procent bedre end forgængeren, hvilket burde resultere i flottere spil på blandt andet kommende toptelefoner fra Samsung, HTC eller LG.Kort fortalt: ARM's nye processorer og GPU'er vil føre til bedre telefoner til næste år.At processorer og GPU'er bliver hurtigere er forventet, men det er ARM's fokus på kunstig intelligens og augmented reality, der er mest interessant ved de nye lanceringer.ARM spår, at kunstig intelligens står over for en 50x forbedring i løbet af de næste tre til fem år takket være bedre mikroarkitektur og software-forbedringer, og ARM har blandt andet optimeret den indbyggede hukommelse i sin A55-processor. A55 er en processor til blandt andet IoT-enheder, og A55's forgænger, A53, findes i dag i over 1,7 milliarder enheder verden over.Ligeledes vil begge processorer være langt mere optimeret til at distribuere opgaver fordelt over sine kerner, hvilket både vil formindske strømforbruget og optimere ydeevnen og vil have en positiv effekt på machine-learning-opgaver.