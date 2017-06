Morgen-briefing: Pentia kåret som Europas sjoveste arbejdsplads at være på / Fire nye bestyrelsesmedlemmer til DI Digital

Pentia kåret som Europas sjoveste arbejdsplads at være på. Fire nye bestyrelsesmedlemmer til DI Digital. Kinesiske smartphone-producenter napper markedsandele hurtigt fra både Apple og Samsung.

Annonce:



Annonce:

Godmorgen fra Computerworld. Her kommer overblikket over de hurtige it-nyheder fredag morgen.It-konsulenthuset Pentia modtog torsdag aften specialprisen ‘Culture of Fun' af Great Place to Work til et arrangement i Paris.Selskabet modtog prisen for en ‘særlig fællesskabskultur båret af sjov, fælles ansvar og respekt.'"Pentia blev ikke sat i verden for at opnå den største profit, men for at skabe en arbejdsplads, hvor det er sjovt at arbejde," lyder det fra direktør Jakob Stampe.Computerworlds besøgte for tidligere på året Pentia, og det blev da også et noget specielt besøg, som du kan læse mere om her:DI Digital har fået ny bestyrelse, og det er tunge folk, der tager plads i bestyrelseslokalet i organisationen efter den netop afholdte generalforsamling.I alt seks af de 19 pladser i bestyrelsen var på valg.Her blev både formand, Netcompanys CEO, André Rogaczewski, og næstoformand Toke Foss, CEO i Deif, genvalgt.Generalforsamlingen valgte desuden følgende nye medlemmer til bestyrelsen:Mikkel Bardram, CEO i EG.Anders Feddersen, CEO i SAP Danmark.Niels Duedahl, CEO i Syd Energi.Gorm Mandsberg, CEO i Dubex.Du kan se hele DI Digitals nye bestyrelse her. Computerworld bringer senere i dag mere fra DI Digitals årsmøde, der blev afviklet torsdag.Kinesiske smartphone-mærker har for alvor vind i sejlene.I første kvartal af 2017 sad de på 40 procent af det globale smartphone-marked, hvilket er en fordobling i forhold til for fem år siden.Samtidig går både Apple og Samsung tilbage.Kineserne har en markedsandel på hele 19 procent i USA og er blandt andet førende i Afrika.Mange af dem ligger ifølge Wall Street Journal side og side i området Pearl River Delta, der kunne minde lidt om Silicon Valley - bare på kinesisk.