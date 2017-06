Apple, Dell og Foxconn vil sammen købe kriseramte Toshibas storage-forretning

Der er rift om Toshibas storage-forretning. Flere af verdens største tech-virksomheder forsøger i samarbejde at overtage selskabet.

Apple, Dell og andre tech-giganter bliver nu en del af et Foxconn-ledet konsortium for at kunne byde på Toshibas yderst værdifulde chipforretning.Det skriver Reuters med Foxconns egen CEO, Terry Gou, som hovedkilde.Også den amerikanske hukommelsesvirksomhed Kingston er med i buddet, ligesom Amazon var tæt på at tilslutte sig.Der er ikke nogen information om, hvor meget de forskellige parter har planer om at investere, ligesom Foxconn ifølge Reuters heller ikke har ønsket at kommentere på, hvor stort det endelig bud er, men at det ligger sig op ad andre bud.Foxconn har tidligere selv budt 119 millarder kroner for Toshibas chip-forretning.Sammenslutningen af Apple, Foxconn, Dell og andre er ikke det eneste bud i konkurrencen om chip-forretningen. Amerikanske Western Digital er en del af en anden sammenslutning med blandt andet den japanske regering for at kunne købe Toshiba.Foxconn var i første omgang ikke set som en potentiel køber af Toshibas chip-forretning, da Foxconn er kinesisk, hvilket ikke huer japanerne.Den japanske regering har meldt ud, at den vil blokere enhver aftale, der kan sende chip-teknologien ud af landet, men igennem konsortiummet kan Foxconn ende med en mindre og ikke afgørende del af Toshiba og på den måde stadig være en del af handlen og investeringen.Ifølge Foxconns CEO forhandles der også med både Google, Microsoft og Cisco om at tilslutte sig buddet.Toshibas chip-forretning estimeres ifølge Reuters til at have en værdi på over 119 milliarder kroner, men Toshiba er nødsaget til at sælge ud af værdierne.Toshiba er verdens andenstørste producent af NAND-lagerplads, men presses hårdt af andre producenter som eksempelvis Samsung og kinesiske producenter, der har kunne optimere sine produktionsprocessor bedre end Toshiba.Derudover har Toshiba måtte dække en gigantisk nedskrivning på en af sine datterselskaber, Westinghouse Electric, der byggede atomkraftværker, efter at virksomheden gik konkurs tilbage i slutningen af 2016.Toshiba forventes at udpege en køber den 15 juni, men har ønsket at skubbe datoen, da sammenslutningen med den japanske regering endnu ikke har færdiggjort sit bud.