Limet sammen: Microsoft to nye Surface-maskiner er så godt som umulige at reparere selv

Surface Laptop og Surface Pro er et par smukke og gennemførste maskiner uden skruehuller eller samlinger.Men det enkelte og strømlinede udseende betyder også, at de er så godt som umuligt at reparere selv, hvis noget skulle gå i stykker.Det konkluderer mediet iFixit , der gør en dyd ud af at skille produkter ad for at se, hvor lette de er at reparere eller opgradere.Blandt andet er Surface Laptop mere eller mindre limet sammen, og den eneste måde, du tilsyneladende kan få adgang til indmaden, er ved at forsøge at skære stofbeklædningen af ved tastaturet.Hos iFixit betød det, at stoffet blev skåret i stykker, og knapper smeltede, da de måtte bruge en varmepistol for at løsne limen.Desuden er Surface Laptops indmad lodet fast til bundkortet, og derfor ikke muligt at udskifte hverken RAM eller lagerplads.Surface Laptop får 0 ud af 10 point.Det går lidt bedre med Surface Pro-tablet, men også kun lige.Den er også limet sammen, men dog lettere at åbne op for end Surface Laptop. Den nye Surface Pro med m3- og i5-processorer kommer begge uden en aktiv blæser til at køle systemet. Den holder sig i stedet kold ved et passivt kølesystem.Desværre har Microsoft valgt at isætte en fastloddet SSD i stedet for som i Pro 4, hvor man kunne udskifte SSD'en.Derfor kan du ikke udskifte nogle dele af indmaden, og da den ligesom Surface Laptop er limet sammen, får den kun 1 ud af 10 point.