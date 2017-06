Her er den nye OnePlus 5: Byder på dobbelt kamera og de vildeste specifikationer - prisen stiger endnu engang

Det kinesiske raketfirma OnePlus har lanceret dets nyeste smartphone, OnePlus 5. Prisen stiger endnu en gang.

OnePlus 5. Foto: OnePlus

Tilbage i 2014 annoncerede et ukendt selskab kaldet OnePlus dets første smartphone, OnePlus One.Det var en smartphone, der var udstyret med den samme gode indmad som toptelefonerne fra HTC, LG og Samsung, men til under den halve pris, og den skabte ravage i mobil-landskabet.Nu godt tre år senere har OnePlus vundet stor opbakning fra et loyalt kundesegment, og tirsdag lancerede selskabet så dets sjette telefon med navnet OnePlus 5.Den burde egentlig havde heddet OnePlus 4, men det tal bringer ulykke i Kina.Telefonen byder på det nyeste Qualcomm Snapdragon 835-chipsæt, en 5,5 tommer-skærm med en opløsning på 1.920 x 1.080 pixels og lynhurtig opladning via selskabets "Dash Charge".En halv times opladning giver næsten en dags strøm, fortæller OnePlus.Og så er der mængden af hukommelse. Du kan købe en model af OnePlus 5 med hele otte gigabyte RAM. Det er lige så meget hukommelse som i de fleste bærbare computere, og i samme model får du også 128 GB lagerplads.Den findes også i en model med mere beskedne seks gigabyte RAM og 64GB lagerplads.Kameraet har længe været det største minus ved telefonen, som har haltet efter de dyrere alternativer fra Samsung, LG og HTC.Netop kamera-delen bliver dog også forbedret i OnePlus 5 og består nu af to kameraer: Et 16 megapixel og et 20 megapixel hver med en blænde på f/1.7.Sammen kan kameraerne lidt samme trick som iPhone og Huaweis nyere telefoner og via software sløre baggrunden bag personer for at skabe et mere "spejlrefleks-agtigt" portræt.OnePlus 5 kan allerede nu forudbestilles på OnePlus.net, hvis du så livepræsentationen fra OnePlus.Almindeligt salg begnder 27 juni, hvor du vil kunne købe telefonen via OnePlus' hjemmeside og i danske 3-butikker.Prisen bliver 3.799 kroner for "Slate Grey"-versionen med seks GB RAM/64 GB lagerplads og 4.299 kroner for "Midnight Black"-modellen med otte GB RAM/127 GB lagerplads.Det er endnu en stigning på 500 kroner i forhold til sidste års OnePlus 3T, der begyndte ved 3.299 kroner.Da OnePlus lancerede sin første OnePlus One i 2014, kostede den 2.400 kroner. OnePlus forklarer prisstigningen med stigende priser på hardware-komponenterne og det forbedrede kamera.