KMD står i et slemt dilemma: Nu er der fri bane for de vrede kunder

ComputerViews: A-kassen FTF-A stævner KMD og kræver penge ind, men KMD-topchef Eva Berneke er (næsten) tvunget til at holde sin bøtte. Hun står i et slemt dilemma.

Det vrimler med utilfredse kunder hos KMD, der tirsdag modtog (endnu) en stævning med krav om tilbagebetaling af et stort beløb - denne gang fra a-kassen FTF-A.FTF-A stiller sig dermed op i køen af utilfredse, tidligere kunder, der kræver penge tilbagebetalt. Her står også ATP og den danske stat for tiden i kø, hvilket du kan læse mere om her:Kravet har fået KMD's store krise til at blusse op igen efter forårets slagsmål med både kommunerne og ATP.Men selskabet vil intet sige og klapper faktisk totalt i, hvilket du kan læse mere om her:KMD's topchef Eva Berneke var også tavs i en lang periode under forårets krise. Hun er vant til at ordne stridigheder uden for offentlighedens søgelys.Men da kritikken blev ved, tog hun omsider bladet fra munden og svarede igen i et forsvar af sit selskab.Eneste resultat: De tidligere kunder råbte endnu højere i medierne.Det samme vil FTF-A med direktør Michael Darmer i spidsen uden den mindste tvivl gøre.Som det var tilfældet med de utilfredse kunder i forårets selskab - nemlig KL-formand Martin Damm og Kombit-formand Erik Nielsen samt ATP- opererer Michael Darmer i et politisk farvand.Det betyder, at han har brug for at råbe meget højt om, at han:1) Ikke er ansvarlig for problemerne, der jo har kostet hans medlemmer 85 millioner kroner.2) Agerer ansvarligt og handlekraftigt.Michael Darmer er nødt til at komme eventuel kritik fra sit store bagland i møde.I et politisk miljø er det en rutinesag at råbe op i medierne, og Michael Darmer har endda en god pressesag på sin side, da KMD allerede på hælene og i modvind efter forårets lignende sager.Det giver ham en god platform til at kritisere KMD fra.For når ATP og selv den danske stat har sagsøgt KMD for havarerede projekter, kan vi vel også...Hertil kommer, at KL og Kombits forårs-strategi med at rette meget højlydt kritik mod KMD faktisk lykkedes.KMD stak nemlig efter nogle ugers ballade kommunerne 100 millioner kroner som holdkæft-bolsje. Det virkede. For siden har vi ikke hørt et ord fra kommunerne, der ellers var klar med fyresedler og det, der var værre.Samme tilbud sagde ATP nej til, hvilket har udløst krig mellem KMD og ATP, der har varlset stævninger mod hinanden. Det betyder, at vi uden tvivl kommer til at høre mere.Vi kan formode, at der ligger samme strategi bag FTF-A's udmelding:A-kassen håber med stævningen på et spiseligt tilbud fra KMD, så sagen kan blive lukket, Michael Darlmers medlemmer kan føle, at retfærdigheden er sket fyldest og alle parter kan komme videre.KMD står i det dilemma, at selskabet fortsat er storleverandør til politiske kunder, men gerne vil ind på det private marked, hvor ingen har interesse i offentlighed.Og samtidig er selskabet ejet af kapitalfonden Advent International, der på ingen møder ønsker opmærksomhed, da kapitalfonden jo har som mål at sælge KMD inden for relativt få år med størst mulige gevinst.Der har tidligere været rygter om, at Advent arbejdede med planer om at børsnotere KMD, men vi må med de nuværende sager regne det for sikkert, at de planer er udskudt på ubestemt tid.Først og fremmest gælder det om at få lukket de kritiske røster og få afviklet alle de kritiske sager i mindelighed.For selv i eventuelle retssager vil KMD komme ud som en taber - også hvis selskabet vinder, lød det onsdag fra den kendte seniorrådgiver fra Aalborg Universitet, Lars Krull."Uanset om KMD vinder i retten og ikke skal betale erstatning, så vil selskabet fremstå som en leverandør, der, hvis den mener, at den har ret, hverken er til at hugge eller stikke i," sagde han.Ifølge Lars Krull er der alvorlige ting på spil for KMD for tiden. Og det bliver værre, jo længere selskabet bevæger sig ud ad det spor, som selskabet for tiden er inde på."Renoméet og evnen til at agere frit og fremstå som nogen, der er nemme at handle med og kompetente til at indgå i et samarbejde bliver svækket alvorligt," sagde Lars Krull.Det kan du læse mere om her:De ved, at KMD er sårbar for tiden.KMD var indtil for få år siden et monopol. og monopoler har det med at udvikle en kultur af magtfuldkommenhed, hvor kunderne kan råbe og skrige uden at man behøver gøre så meget.Det er måske den kultur, som vi i dag ser et ekko af.Under alle omstændigheder er det nu for KMD et åbent spørgsmål, om man skal tage alle tæskene og betale. Eller om man skal tage kampen op med de utilfredse kunder, da der jo altid er to sider i en sag.Hvad mener du? Giv dit besyv med i debatfeltet herunder.