Dansk it-firma debuterer på børsen - har 1.100 investorer på plads

Danske Conferize er nu klar til debut på Nasdaq First North i København. 1.100 investorer er allerede på plads.

Børsnoteringen har været lidt forsinket, men nu får danske Conferize debut på Nasdaq First North i København.It-firmaet meddeler, at det noteres på Nasdaq First North i København, og at det sker med støtte fra over 1.100 danskere."Der blev tegnet i alt 3.594.331 stk. nye aktier med et samlet bruttoprovenu på DKK 28.754.648," skriver Conferize i en pressemeddelelse."Med den succesfulde gennemførsel af børsnoteringen har selskabet endegyldigt brudt den danske børstørke og bevist, at vækst- og iværksættervirksomheder kan rejse kapital til langsigtet udvikling og værdiskabelse - inden for landets grænser," lyder det også.Conferize udvikler løsninger til eventindustrien i form af en cloud-baseret social platform, der forbinder deltagere, talere og arrangører med hinanden."Provenuet på DKK 28.754.648 giver Conferize det nødvendige kapitalgrundlag til næste skridt i videreudviklingen og den globale markedsføring af platformen - ikke mindst for at sikre markant vækst i den internationale brugermasse," skriver selskabet.Samtidig udtaler Conferize-stifter og CEO, Martin Ferro-Thomsen:"Vi er både meget ydmyge og stolte over den brede opbakning, vi har fået.""Conferize er et komplekst pionérprojekt med en nyskabende teknologi og en banebrydende forretningsmodel - og at så mange danskere har mod på at bakke op om os, bekræfter, at der findes et stort innovations-drive og en stærk optimisme i befolkningen.""Det er utroligt opløftende. Nu gælder det om at vise, at vi fortjener den tillid, danskerne har vist os."Første handelsdag for de såkaldte midlertidige købsbeviser på Nasdaq First North i København bliver fredag den 23. juni 2017 - og det løber så frem til den 27. juni 2017."Første handelsdag for aktierne på Nasdaq First North København i den permanente ISIN-kode forventes at være den 28. juni 2017," skriver Confererize.Ifølge cvr.dk havde Conferize i årsregnskabet for 2016 en nettoomsætning på 21,8 millioner kroner mod hele 340 millioner året før.Årets resultat blev sidste år et underskud på knap 2,4 millioner.Conferize var egentlig også på vej mod en børsnotering i fjor, men dengang blev planerne pludselig afblæst på grund af strategiske overvejelser, som det dengang hed.