Quiz: Apples iPhone har gjort aktionærerne stinkende rige og blevet et tech-icon. Hvor meget ved du egentlig om iPhonens rigtige historie? Tag quizzen!

For 10 år siden kom Apples ikoniske iPhone på gaden.Forud for lanceringen var der gået et par år med rygter og en mest af alt moderat interesse blandt brugerne.For markedet var allerede fyldt med telefoner fra Nokia, SonyEricsson og Siemens. Så hvis iPod-producenten Apple ville give det et skud, så værsgo.De fleste teleanalytikere spåede telefonen en forholdsvis ydmyg rolle og første generations hardware var mildest talt ikke imponerende.10 år efter har iPhonen år efter år forgyldt Apple-aktionærerne. Det er, uanset om man er fan eller ej, en temmelig imponerende rejse.(quizzen virker desværre ikke på mobile enheder)