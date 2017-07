Politianmeldt af TDC: Unge drenge bestilte cyberangreb mod andre danskere på nettet

I en noget usædvanlig sag har TDC kunne identificere navnene på tre kunder i Danmark, som har bestilt hackerangreb mod andre TDC-kunder. Mindst en er sigtet.

Annonce:



Annonce:

TDC har politianmeldt tre TDC-kunder for at have bestilt hackerangreb mod andre TDC-kunder igennem det nu lukkede israelske hackerselskab, Vdos.Det skriver Børsen Navnene kommer efter et læk af kundekartoteket fra Vdos-selskabet, der var drevet af to isrealere under 18 år og som tog imod bestillinger om DDOS-angreb.“Vi kan bl.a. se, at tre brugere fra TDC-adresser har bestilt 66 DDoS-angreb, rettet mod andre danske TDC-kunder," siger Lars Højberg, chef for TDC’s sikerhedscenter, som har overladt diverse bevismateriale til det danske cyberpoliti, NC3.Ingen af angrebene har ramt hverken virksomheder eller institutioner, fortæller Lars Højberg. De tre personer bag bestillingerne er alle drenge under 18 år, hvilket blot illustrerer, hvor let det er at bestille den slags kriminelle handlinger.Kunderne blev afsløret, da Vdos selv blev offer for hackere, som fik adgang til og lækkede Vdos’ kundedatabase og de to ejeres egne navne, to 18-årige isralliter som nu er hentet af politiet.Hos NC3 fik man kigget databasen igennem og fandt frem til tre danske IP-adresser. TDC kunne ud fra IP-adressen tilbagesende navne og adresser, og mindst én af de tre er allerede sigtet af Østjyllands Politi og står formentlig til en bøde efter at have tilstået.Ud over de tre unges 66 bestilte angreb, fandt man også bestillinger fra 25 andre på i alt 153 bestilte DDOS-angreb.