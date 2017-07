Gartner: It-leverandører oversælger kunstig intelligens og skaber betydelig forvirring blandt kunderne

Analysefirmaet Gartner siger i en usædvanlig kritik, at it-leverandører er fuld gang med at give deres produkter en “kunstig intelligens-vask” for at få del i det, som Gartner kalder den største guldfeber i de senere år.

Annonce:



Annonce:

It-leverandørerne er i fuld sving med at oversælge deres produkters features, når det gælder kunstig intelligens (AI). Formålet er at få del i den guldfeber, der lige nu omgiver teknologien, lyder det i en rimelig skarp advarsel fra analysefirmaet Gartner ifølge Computerworlds australske søstermagasin CIO.Mange leverandører har indkorporeret AI i deres produktstrategier, og det har skabt betydelig forvirring blandt kunderne, lyder det fra Gartner.“I takt med, at kunstig intelligens når maksimal opmærksomhed fra markedet, er mange it-leverandører optaget af at få deres del af den største guldfeber i de seneste år, “ siger Jim Hare, der er research vice president hos Gartner.“AI giver spændende muligheder, men desværre er de fleste it-leverandører kun fokuseret på at fremstille og markedsføre et AI-produkt, i stedet for først at identificere kundernes behov, udnyttelsesmuligheder og forretningsmuligheder,” siger han til CIO-magasinet.Resultatet er i følge Gartner blevet en “kunstig intelligens-vask” af produkter, hvor leverandører lidt for ukritisk har sat en AI-mærkat på pakken. Lidt på linje med den “grøn teknologi-vask”, og senest en “cloud-vask”, som flere produkter har gennemgået.It-leverandørernes adfærd afspejler den enorme interesse, der er for kunstig intelligens. Alene søgestatistikken på Gartners site er et eksempel og et udtryk for interessen.I januar 2016 var AI overhovedet ikke blandt de 100 mest søgte termer, men i maj i år var AI den syvende mest søgte.I følge Gartner er der nu over 1.000 it-leverandører, som enten beskriver sig som AI-leverandører, eller som hævder at udnytte AI i deres produkter. Det gælder både nystartede og etablerede leverandører.Men kunderne køber ikke påstanden om AI-kapacitet, mener Gartner.“Jeg vil anbefale en varsom brug af termen AI i markedsførings-materialet, og at man er helt klar i kommunikationen af, hvordan produktet differentierer sig med hensyn til AI i forhold til andre, og hvilke problemer det søger at løse,” siger Jim Hare fra Gartner til CIO-magasinet.