Nye EU-roamingregler ruskede op i markedet: Teleselskabet 3 fik 37.000 nye kunder i 2. kvartal

Vi holdt fast i positionen for vores brands, siger Morten Christiansen, CEO for 3

De nye roamingregler i EU var godt nyt for teleselskabet 3, som fik 37.000 nye kunder i 2. kvartal. Omsætningen led dog under lavere salg af nye telefoner, men driftsresultatet er vokset sammenlignet med 2. kvartal 2016.

2. kvartal gik godt for Hi3G Danmark, som står bag teleselskaberne 3 og Oister. Samlet set voksede kundebasen med 37.000, så selskaberne nu har i alt 1.249.000 kunder.“Der blev rusket op i hele markedet på baggrund af EU’s regulering i 2. kvartal, og det har udviklet sig positivt for os, hvor man kan sige, at vi holdt fast i positionen for vores brands,” siger Morten Christiansen, CEO for 3 i en pressemeddelelse.Hi3G Danmark præsterede i 2. kvartal en omsætning på 672 millioner kroner og et driftsresultat før afskrivninger på 190 millioner kroner.Til sammenligning var omsætningen i 2. kvartal 2016 på 713 millioner kroner, mens driftsresultatet før afskrivninger i samme periode var 126 millioner kroner.”Vores omsætning ligger lidt lavere end samme kvartal sidste år, hvilket primært skyldes, at der var få smartphone-nyheder i løbet af kvartalet og dermed et samlet lavere salg af hardware. Driftsresultatet er til gengæld steget både sammenlignet med forrige kvartal og samme kvartal sidste år, så vi er alt i alt godt tilfredse med indsatsen og resultatet for 2. kvartal,” siger Morten Christiansen.