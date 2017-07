Markedseksplosion på vej: Cloud og Software as a Service står foran vild vækst

Vanvittig vækst og en historisk milepæl. Det byder de kommende fem år markedet for cloud og SaaS, viser undersøgelse.

It-verdens svar på et staldtip vil være, at man skal holde øje med virksomheder, der beskæftiger sig med enten cloud eller Saas - som kan være eksempelvis regnskabsprogrammer, det er muligt at tilgå på internettet i stedet for at have det installeret på computeren.Sådan lyder forudsigelsen fra Synergy Research Group, skriver Reseller News Undersøgelsen finder, at at salget indenfor netop denne del af industrien i de kommende fem år vil stige med utrolige 29 procent."Alt imens markedet for cloud opnår massiv udbreddelse, vil vi se, at vækstraterne vil falde, men vores seneste prognose viser, at vi de kommende fem år fortsat vil se robust vækst," siger John Dinsdale, der er chefanalytiker i Synergy Research Group.Alt imens væksten tordner inden for cloud og SaaS, så vil markedet runde en milepæl.Frem mod det mytiske år 2020, hvor alt i denne verden virker til at skulle ske, kommer vi nemlig også til at runde en markant milepæl, når markedet for cloud og SaaS runder 1.275 millarder kroner - altså mere en billion kroner.Det kommer i følge rapporten til at ske alt imens blandt andet markedet for hardware og software til virksomheders datacentre vil dykke. Netop dykket her kommer som en naturlig konsekvens af, at den anden del af markedet stiger.Begge dele afspejler nemlig, at markedets kunder bevæger sig væk fra at have deres eget og istedet fokuserer mere på at flytte mere op i skyen.I følge undersøgelsen skal man dog ikke forstå det sådan, at gennembruddet kommer til at ske synkront over hele verden.Prognosen viser dog, at Europa kommer ind på en andenplads på listen over, hvor det kommer til at gå hurtigst.Det er dog i Asien, at det kommer til at gå aller hurtigst, mens man i Nordamerika vil få sidst del i den voldsomme vækst.