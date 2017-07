Tech-brief: Første computer med Intels vilde Optane-teknologi / Lenovo viser smartphone med bøjelig skærm / Ryzen trækker penge hjem til AMD

HP har annonceret sin første computer med den vilde Optane-teknologi, Lenovo satser stort på sammenklappelige smartphones, og Ryzen-processorer skaber fremgang for AMD.

HP har annonceret Pavilion All-in-One 27, en desktop-computer hvor computeren er indbygget i skærmen.



Det er en designperle i stil med Surface Studio, Dell XPS 27 og iMac, og den brøler derudad med FHD- eller 4K-skærm, Intels syvende generation KabyLake Core i-processorer og mulighed or et dedikeret AMD-grafikkort.



Mest specielt er dog, at du kan få en model med Intels Optane-lagerplads.



Optane Memory fungerer som en turbo-motor for din computers harddisk, hvor særligt computere uden SSD'er vil virke afsindigt meget hurtigere. Lidt forenklet kan man sige, at Optane fungerer som en blanding mellem RAM og lagerplads.

Pavilion 27. Foto: HP

Du kan læse mere om Optane her: Intel lover en revolution med Optane - men hvor bliver de fabelagtige memory-produkter egentlig af?



HP's nye Pavilion 27, der kun kommer med en klassisk, relativ langsom harddisk sammenlignet med en SSD, vil føles som var den udstyret med en SSD men til en langt lavere pris, end hvis du skulle have en SSD på 1 terabyte.



HP er endnu ikke klar med priser på Pavilion 27 All-in-One, men der er ved at være en god portion af lækre og smukke all-in-One-computere på markedet til dem, der ønsker en flot maskine på skrivebordet.

Lenovo viser bøjelig smartphone

Lenovo leger med tanken om en smartphone med to skærme, der kan foldes ud og blive til en større tablet. Det viste det kinesiske selskab allerede sidste år.



Men nu er vi lidt tættere på realiseringen af den sammenklappelige smartphone. I hvert fald har Lenovo vist en fungerende prototype på en 7.8 tommer stor Android-tablet, der kan omdannes til en 5,5 tommer stor smartphone.



I videoen nedenfor kan du se telefonen i funktion. Videoen er på kinesisk, men den viser tydeligt, hvordan telefonen virker.

Det er stadig en prototype, og derfor er det uvist, om vi nogensinde kommer til at se en sammenklappelig telefon. Der er store udfordringer vedrørende en telefon, der skal kunne knække på midten.



Blandt andet kan skærmen ikke være af glas, og Lenovos prototype ser markant mere tyk og klodset ud end moderne smartphones.



Ikke desto mindre er det fascinerende, og både LG og Samsung rygtes også at arbejde på sammenklappelige smartphones. Man kan altid drømme.

Det er blevet onsdag eftermiddag og dermed tid til dagens tech-orienterede nyheder.

AMD's nye Ryzen-processorer var stjernen ved AMD's seneste briefing om det seneste kvartalsregnskab.

De nye Ryzen 5 og 7-processorer har været med til at skubbe AMD's indtjening 19 procent i forhold til året forinden.

Hele AMD's "Computing" og grafik-forretning steg 59 procent i omsætning til 4,2 millarder kroner. Omvendt faldt AMD's andet segment, der dækker enterprise og konsol-processorer med fem procent.

I alt tabte AMD cirka 100 millioner danske kroner i andet kvartal, kvilket er 350 millioner kroner mindre end første kvartal i 2017.

Regnskabet viser, at Ryzen-lanceringen er gode nyheder for AMD, der har haft stor succes med at udfordre Intels monopollignende position. Der er lang vej endnu for AMD, som både er på vej med endnu en Ryzen-lancering samt offentliggørelsen af sin næste grafikkortfamilie ved navn "Vega."

Ligeledes er AMD også på vej med sin "Threadripper"-serie af vilde 16-kernede processorer til de mest krævende brugere.