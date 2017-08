Amazon sætter en brat stopper for salg af billige Android-smartphones: Indeholder farlig spyware

Med omgående virkning har Amazon sat en stopper for salget af de billige Android-smartphones af mærket Blu i Amazons webshop. Det handler om kundernes sikkerhed, lyder argumentet.

Annonce:



Annonce:

Det er ikke uden konsekvenser, hvis man sælger smartphones med præinstalleret software, der potentielt kan give sikkerheds- og privatlivs-problemer for brugerne.Det må den amerikanske Android-producent Blu nu sande.Selskabet, der blev stiftet i 2009 og holder til i Miami, er over de seneste uger blevet kritiseret for, at noget af den præinstallerede software, der kommer med Blu-telefonerne, opsamler følsomme brugerdata.Det drejer sig tilsyneladende blandt andet om sms’er og andre aktiviteter, og anklagen går på, at de informationer leveres videre til samarbejdspartnere i Kina.Det får nu Amazon til at sætte en brat stopper for salget af Blu-smartphones, skriver flere amerikanske medier."Da vores kunders sikkerhed og privatliv er af højeste betydning, er alle Blu-telefonmodeller blevet gjort utilgængelige for køb på Amazon.com, indtil problemet er løst," har Amazon udtalt ifølge blandt andre Cnet Blu står bag en række Android-telefoner, der hører til i lavprissegmentet og er blevet solgt for helt ned til 60 dollar på det amerikanske marked.