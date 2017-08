Dansk it-startup henter stor investering fra berømt investor: Lander 76 millioner kroner

Danske Netlify henter 76 millioner kroner i kapitalindsprøjtning fra venturekapitalfirmaet Andreessen Horowitz.

Det danske it-startup Netlify henter 76 millioner kroner i en helt ny investeringsrunde.Det oplyser Netlify i et blogindlæg En af virksomhederne, der har valgt skyde penge i det danske iværksætterfirma er det store venturekapitalfirma Andreessen Horowitz, der har Netscape-stifteren Marc Andreessen som den ene af sine to stiftere.Blandt de andre investorere er venturekapitalvirksomhederne Designers Fund, Tank Hill Ventures og Bloomberg-koncernens venturefond, Bloomberg Beta.Sidstnævnte investerede også sidste år i virksomheden, hvor Bloomberg Beta skød knap 15 millioner kroner ind i Netlify.Netlify er stiftet af danskerne Christian Bach og Mathias Biilman, der har udviklet en automatiseringsplatform, der gør det betydeligt lettere at bygge statiske hjemmesider."Kort fortalt er vi en automatiseringsplatform, der har samlet en masse services et sted. Når du har din færdige hjemmeside, skubber du alle ting, som f.eks. vedligeholdelse, over til os. Udover at blive sikret mod hackerangreb, sørger vi for, at dit site bliver væsentligt hurtigere. Det kan være forskellen på profit eller ej, om din hjemmeside er to sekunder hurtigere,” sagde Christian Bach sidste år i et interview med Børsen I forbindelse med kapitalindsprøjtningen træder Peter Levine, der er partner i Andreessen Horowitz, ind i Netlifys bestyrelselse.Ifølge det amerikanske medie Business Inside r kalder han Netlifys teknologi for “den hellige gral indenfor web-udvikling og applikationsudvikling.”Netlify har i dag hovedkontor i San Francisco.