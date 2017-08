TDC om GlobalConnects opkøb af Nianet: Sådan vil TDC forsvare sig på erhvervsmarkedet

TDC er under hårdt pres på erhvervsmarkedet, og konkurrencen står til at blive endnu mere intens med GlobalConnects opkøb af Nianet. TDC er dog klare til at forsvare sin position.

TDC’s erhvervsforretning gik tilbage med 8,5 procent i omsætningen i første halvår 2017 i forhold til første halvår sidste år. Dermed ligger den nu på lidt mere end 2,3 milliarder kroner.Driftsresultatet, EBITDA, gik samtidig tilbage med 10,6 procent til 1,3 milliarder. Det fremgår af denne uges regnskab fra telekoncernen.TDC’s erhvervsforretning har været under hårdt pres i flere år efterhånden, og der er ikke noget, der tyder på, at den intense konkurrence på erhvervsmarkedet klinger af.Tværtimod står TDC til at få en ny, stor konkurrent med GlobalConnects køb af Nianet.De to danske selskaber har hidtil hver især ejet egne fibernet og datacentre og leveret bredbånd, hosting og cloud-services til danske erhvervskunder.Med en sammensmeltning håber GlobalConnect og Nianet at kunne stå endnu bedre og stærkere på markedet - ikke mindst i konkurrencen med TDC.Koncerndirektør og CFO i TDC Group og Yousee, Stig Pastwa, siger til Computerworld, at TDC er opmærksom på, at der kan opstå en ny konkurrencesituation, men at TDC samtidig har gode muligheder for at forsvare sin posiion på det danske erhvervsmarked.“Først og fremmest så er deres underskrift af en aftale stadig betinget af, at konkurrencemyndighederne skal kigge på det. Det kan jo falde ud på forskellig vis.”“Men der er selvfølgelig dem og andre stærke konkurrenter inden for det her område. Men de dækker også kun en del af det, vi laver i vores erhvervsforretning,” lyder det fra Stig Pastwa.“Vi har faktisk vækst hos nogle af de små og mindre kunder, som vi har været fokuseret på. Nu ser vi på, hvordan vi kan blive bedre til at lave en samlet løsning til også vores større erhvervskunder, hvor vi kan vokse med dem, og hvor de kan vælge til og fra inden for de store, samlede løsninger.”“Vi kan se, at flere af vores konkurrenter har gode løsninger - men at det er på enkeltområder. Der skal vi selvfølgelig kunne konkurrere, men vi bør være endnu stærkere på de områder, hvor vi faktisk kan levere mange løsninger,” mener Stig Pastwa fra TDC Group.Han nævner et eksempel på det:“For eksempel en unified communication-løsning med et video-setup sammen med en Office 365-løsning og en god mobil- og bredbåndsløsning til erhvervskunden. Det er nogle af de ting, hvor vi har nogle strenge at spille på, som ikke så mange af vores konkurrenter har.”“Men der er konkurrence - det er der ingen tvivl om.”Det var i slutningen af juni, at GlobalConnect annoncerede, at virksomheden har tænkt sig at købe Nianet. Det kan du læse om her GlobalConnects opkøb af Nianet kommer efter, at Nianet med 2016-regnskabet leverede det bedste regnskab i selskabets historie.Købet er af så stor en betydning, at det skal godkendes af de relevante konkurrencemyndigheder, før det kan blive en realitet.Det er i øvrigt langt fra kun på erhvervsområdet, at TDC er udfordret.TDC Groups omsætning i andet kvartal i år faldt med 2,9 procent sammenlignet med samme kvartal sidste år til nu 5,1 milliarder kroner. Driftsresultatet gik tilbage med 2,8 procent til 2,1 milliarder.TDC Group ender ud med et samlet overskud på 440 millioner kroner i kvartalet, hvilket er et fald på hele 22,1 procent i forhold til samme kvartal sidste år. Ser man på halvårsregnskabet, er der tale om et fald på 11,5 procent i resultatet.