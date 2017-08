Google betaler Apple milliarder af kroner om året for søgemaskine-brug

Google betaler en formue til Apple hvert år for at have default-pladsen på iPhone og iPad.

Tre milliarder dollar - eller knap 19 milliarder kroner.Så meget betaler Google angiveligt hvert eneste år til Apple, lyder det fra CNBC.Til gengæld for pengene sørger Apple for, at Googles søgemaskine er default-søgemaskinen på nye iPhone og iPad, der langes over disken til forbrugerne.Prisen er steget drastisk i de senere år. Faktisk betalte Google ‘kun’ en milliard dollar til Apple for tre år siden.Ifølge analysehuset Bernstein ser det ud til, at Googles licens-betaling til Apple kan komme til at udgøre fem procent af Apples samlede drifts-indtjening i år.For Google kan pengene meget vel være det hele værd. For omkring halvdelen af Googles indtjening på mobile søgeresultater er relateret til søgninger fra Apple-enheder, hedder det.Google og Apple er ellers på andre områder indædte konkurrenter. Det gælder ikke mindst på markedet for mobile styresystemer, hvor Googles Android er den klart største.Googles søgemaskine er uden sammenligning verdens mest udbredte med en markedsandel på mere end 90 procent.Trods flere forsøg er det aldrig lykkedes nogen konkurrenter at komme blot i nærheden af Google på området, der til gengæld skovler penge ind i enorme mængder på at koble annoncer op på søgeresultaterne.EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, har for tiden Google i sit søgelys - ikke mindst når det gælder skatteforhold.Hun pegede fornylig samtidig på nødvendigheden af at undgå det, som hun kalder for et 'privatiseret demokrati,' hvor borgerne får deres nyheder og oplysninger filtreret gennem især Facebook og Google.Hun er bekymret for, at Facebook og Google her kan finde på at anvende bruger-data til at målrette politiske budskaber.