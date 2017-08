Nets-rival på ivrigt sommeropkøb i Norden: Tidobler antallet af ansatte

I løbet af sommeren har franske Worldline været på opkøbstogt i Norden. Med opkøbet af to selskaber understreger nets-konkurrenten sin tilstedeværelse på det nordiske marked og tidobler antallet af ansatte i regionen.

Sommer er for mange en tid med afslapning i haven, gang i grillen og tid til familien, ferieboligen eller fodbold i haven.Men for franske Worldline, der opererer på samme marked som Nets, er sommeren blevet brugt på at styrke selskabets position i Norden, skriverVirksomheden har nemlig købt både Digital River World Payment og First Data Baltikum. Med opkøbene går virksomheden fra at være repræsenteret i Norden af 30 mand til at være repræsenteret af 350 ansatte.Dermed sætter virksomheden en tyk streg under, at man er seriøs omkring sin tilstedeværelse i Norden, forklarer den nordiske salgschef Kim Hylling til"Vores investering er - med de kommende udvidelse - signifikant. For os, der i dag arbejder med hele det nordiske og baltiske område er dette stort og understreger, at Worldline sætter handling bag vores udtrykte ambitioner i Norden."Tidligere på året var franskmændense topchef Gilles Grapinet i Danmark.Her udtrykte han, at Worldline satser på at erobre det nordiske marked, der er en sort plet på kortet over det franske betalingsimperium.