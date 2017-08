Microsoft: Så mange bruger Bing-søgemaskinen

Google er de facto-søgemaskinen for de fleste, men Microsofts Bing-maskine benyttes tilsyneladende af flere end først antaget

13 millioner søgninger hver måned.Så mange søgninger sker hver måned via Microsofts ofte udskældte søgemaskine Bing i Danmark.Det svarer ifølge Microsoft til cirka ni procent af det samlede antal danske søgninger hver måned.Det skriver Microsoft via Twitter med et grafisk opslag.De fleste benytter ellers Google som sin standardsøgemaskine til at ‘Google’ efter et svar, men på verdensplan findes der alligevel 128 millarder søgninger hver eneste måned via Bing.com.Det er hovedsageligt i USA, at Bing er populært.Her har Bing ifølge Microsoft en markedsandel på knap 33 procent, hvorimod Bing kun når otte procent i Irland.Måske overraskende ligger tallet på 17 procent i Norge.Mens det alt sammen lyder meget godt for Microsoft, viser StatCounter, der uafhængigt genererer statistik på besøgstal på websites, et andet billede af markedet.StatCounter viser på globalt plan, at Bing kun sidder på sølle 2,55 procent af verdensmarkedet, kun 2,48 procent i Danmark og kun 6,5 og ikke 33 procent i USA.Så hvorfor skriver Microsoft noget andet?Forskellen ligger nok i, at Microsoft tæller brug af Windows 10’s indbyggede Bing-søgefelt med, søgninger foretaget med Microsofts Cortana-assistent og ikke mindst søgninger foretaget med Siri, Apples digitale assistent.“Hun” benytter nemlig Bing - også i Danmark.Microsoft selv udtaler, at den primære grund til, at Cortana ikke kan benyttes på dansk, er fordi Bing i Danmark stadig er i en form for beta.