Morgen-briefing: Apple præsenterer ny iPhone om to uger / FDIH bekymret: Fire af de fem mest populære e-butikker i Danmark er udenlandske / Facebook: Vi tager nyt skridt mod falske nyheder / Internetskat på vej i Frankrig og Tyskland

Godmorgen fra Computerworld. Her kommer overblikket over it-nyhederne tirsdag morgen.Apple er klar til at løfte sløret for den nye iPhone 8 - der angiveligt kommer til at hedde iPhone Pro - allerede om et par uger.Ifølge amerikanske Dow Jones vil selskabet præsentere den nye telefon allerede 12. september.Her vil Apple angiveligt samtidig løfte sløret for to andre telefon-opgraderinger, nemlig iPhone 7s og iPhone 7s Plus, et nyt 4K Apple TV samt et nyt Apple Watch.Ifølge rygter vil iPhone Pro få en kæmpeskærm i hele telefonens bredde. Skærmen vil få ny flot farvegengivelse. Angiveligt vil fingergenkendelses-panelet komme til at sidde på bagsiden af telefonen, som dog også kommer til at understøtte ansigtsgenkendelse.Prisen i Danmark kan meget vel komme til at ligge på omkring 10.000 kroner.Du kan læse mere om Apple-eventet senere på cw.dk.Det går godt for e-handel i Danmark, lyder det fra FDIH, Foreningen for Dansk Internet Handel.Ifølge foreningens halvårsrapport handlede danskerne for 56,9 milliarder kroner i e-butikker i årets første seks måneder.Der er dog grund til mild bekymring. For tre af de fire mest anvendte e-butikker i Danmark er udenlandske, nemlig - i nævnte rækkefølge - Zalando, eBay og Amazon.Kun Coop er med en tredje-plads med i Top 4. Halvdelen af de 20 mest anvendte netbutikker i Danmark er udenlandske.“Det giver en del malurt i bægeret, at så mange penge hvert år forsvinder ud af landet, men det er desværre ikke overraskende. De danske netbutikker er hammerdygtige, men de står over for nogle gigantiske konkurrenter, der nyder godt af deres voldsomme størrelse i forbindelse med fragt, pris og markedsføring,” lyder det fra foreningens direktør, Niels Ralund.14 procent af indkøbene bliver i øvrigt gennemført direkte fra mobiltelefonerne, og tallet stiger løbende.“Det betyder, at hvis du som netbutik ikke er mobilklar, kan du godt vinke farvel til omsætningen,” lyder det fra direktøren.Du kan læse mere om analysen her. Facebook vil med en ny opdatering forsøge at bremse udbredelsen af de omdiskuterede ‘fake news,’ der er links til opdigtede nyheder, som skal fremme bestemte ofte politiske eller kommercielle formål.I en udsendt mail fra ‘Facebook PR Denmark’ til redaktionen, skriver selskabet, at det nu ‘introducerer nu en ny opdatering, der skal bidrage til at reducere spredningen af falske nyheder yderligere og fraholde aktører, der spreder falske nyheder, fra at tjene penge.’Facebook skriver, at selskabet i forvejen ikke tillader, at annoncører ‘kører med annoncer, der linker til falske historier, og fremover vil det ikke være muligt at købe annoncer på Facebook, hvis en side gentagne gange har været med til at sprede historier, der af tredjeparts organisationer er blevet markeret som falske.’Frankrig og Tyskland vil indføre en ny skat for internetselskaber, som de mener skal betale skat i de lande, som de opererer i.De to lande har samarbejdet om udformningen af skatten, som de vil præsentere i midten af september.Skatten sigter ikke mindst mod store internationale selskaber som Google, Apple, Amazon, Facebook og andre, der i dag i vid udstrækning fakturerer en væsentlig del af deres omsætning fra deres europæiske hovedkvarter i det skattemæssigt meget billige Irland.Frankrig og Tyskland mener, at selskaberne skal svare skat med deres omsætning som referencepunkt, hvilket skal udmønte sig i, at de betaler i alle de lande, hvor de tjener penge.EU har også fokus på området.Du kan læse mere om skattebetalinger her:Samsungs magtfulde næstformand - og de facto-chef - vil ikke i fængsel.Lee Jae-young anker derfor den dom på fem års fængsel, som han fik i slutningen af sidste uge for omfattende korruption og bestikkelse - blandt andet af Sydkoreas tidligere præsident, Park Geun-hye, der ligeledes står overfor en langvarig fængselsstraf.Anklagemyndigheden havde oprindeligt krævet 12 års fængsel til Lee Jae-young, der er barnebarn af Samsungs stifter og en af Sydkoreas rigeste personer. Hans far, Lee Kun-hee, er bestyrelsesformand for selskabet.Den 63-årige VW-ingeniør James Liang er af en amerikansk domstol blevet idømt 40 måneders fængsel for at være ansvarlig for indstillingerne i softwaren i dieselbiler fra VW, der udløste den såkaldte diesel-gate.Softwaren i bilen var indstillet på en måde, der gjorde, at bilerne så ud til at udlede mindre kvælstof end det egentlig var tilfældet.James Liang havde på forhånd erklæret sig skyldig i sagen, som VW arbejder hårdt på at lægge bag sig.