Test af Nokia 8: Dette kan være Nokia-telefonen, du har ventet på

Nokia 8 er HMD Globals seneste og bedste smartphone, men lever telefonen op til forventningerne, der er drevet af nostalgi?

Mål: 151,5 x 73,7 x 7,9 mm

Vægt: 160 gram

Skærm: 5,3” Quad HD IPS med 2.5D Gorilla Glass 5, 554 PPI

Ydelse: Qualcomm Snapdragon 835 2,45 GHz octa-core

RAM: 4GB

Software: Android 7.1.1

Batteri: 3.090 mAh, Qualcomm Quick-Charge 3.0 via USB-C 3.1

Lager: 64 GB + micro-SD

Kamera: 13MP farver f/2,0 optik med OIS + 13 MP sort/hvid, PDAF, 4K video

Frontkamera: 13MP med PDAF og f/2,0 optik med 78,4 graders vidvinkel

Netværk: 2G, 3G, 4G Cat. 9. LTE

Øvrigt: Fingeraftrykslæser, IP-54 godkendt

Farver: matblå, blank blå, kobber og stålgrå

Telefonen er udstyret med, hvad man vil kalde "ren" Android i stil med, hvad man før fandt på Googles Nexus-telefoner. Foto: Morten Sahl Madsen

Billedet blev meget sløret, hvor andre kameraer som HTC U 11 eller en iPhone 7 nemt kunne have skudt et mere tydeligt billede. Foto: Morten Sahl Madsen

I de mørke timer opfanger kameraet markant mindre lys end eksempelvis Samsung Note 8 eller HTC U 11, men de telefoner giver du også mellem 2.000 og 3.000 kroner mere for. Foto: Morten Sahl Madsen

Et hurtigt skudt foto som dette burde være skarpere og mindre gnidret end dette. Foto: Morten Sahl Madsen

Antennelinjer for oven og for neden skulle give gode forbindelsesmuligheder, men vi har altså oplevet flere udfald end nogensinde før. Opkaldskvaliteten fejler til gengæld intet. Foto: Morten Sahl Madsen

Nokia 8 Plus: "Ren" Android som hurtigt får opdateringer

For det meste super hurtig

Ligger godt i hånden og føles velbygget

Nokia Minus: Kameraet skuffer i sene aftentimer

Underlige ydeevne-hak

Flere 4G-->3G-hop end vi før har oplevet Karakter:

I min lomme ligger et lille stykke nostalgi. Et brudstykke af et gammel minde, et gammel værdisæt, vækket til live igen.I min lomme ligger en Nokia 8. Den telefon, der skal bringe Nokia tilbage til fordums storhed.Den spiller endda den klassiske Nokia-tone, når folk ringer til mig, hvilket for første gang i flere år har fået mig til at slå "lydløs" fra. Jeg klemmer lidt ekstra på telefonen i min hånd i et forsøg på at værtsætte hjemkomsten. Nokia har været savnet.Men nu tror du nok, at Nokia er tilbage. Det er det også næsten. Nokia som smartphone-brand genopstod sidste år i december, da finske HMD Global fik rettighederne til at udvikle og videresælge smartphones under Nokia-brandet.HMD Global består af tidligere Nokia-folk, som alle er klar til at bringe det gamle Nokia tilbage.Nokia før Microsoft kom og Windows-ificerede det hele, og sank den finske stolthed med en historisk høj nedskrivning.Nokia 8 er således telefonen, som alle vi nostalgiske gammelhoveder har ventet på: En god Nokia-telefon med Android.Så er den ventetiden værd?Tjoooo….Det er også noget af en legende at leve op til. Nokias telefoner var aldrig direkte “smukke” i deres ofte lidt pjattede plast, men de var praktiske, enkle og ofte velfungerende.Derfor er designet også vigtigt. Det skal fremstå Nokia-agtig nok til, at folk genkender det, men uden at det virker direkte gammeldags. Verden har jo fortsat udviklingen siden Nokias fald.Nokia 8 ligner dog en Nokia-telefon. Stilen er minimalistisk i sit afrundede, skårede aluminium med store antennelinjer i top og bund. Der er desuden blevet plads til både USB C-port og en audioport, så du kan benytte dit gamle headset. Vi bliver glade hver gang, at en producent beholder audioporten modsat Apple og HTC.Telefonen minder om en af de tidlige Lumia-telefoner, da Lumia-telefonerne stadig var ejede af Nokia.Bagsiden byder på det klassiske “NOKIA”-logo og et dobbeltløbet kamera, der kun stikker ganske lidt ud fra telefonen. Det ser godt ud, om end nogle nok vil finde den kedelig.Telefonen kommer i flere farver, heriblandt skinnende blå eller copper-farvet, og selvom de er flotte, bliver de utroligt let fedtede til. Den mere konservative sølvgrå viser ingen fedtfingre overhovedet og er derfor vores favorit.Telefonen byder på en 5.3 tommer stor skærm af typen LCD med en opløsning på 2.560 x 1.440 pixels. Skærmen har ikke de flotteste farver på markedet og bliver blandt andet udkonkurreret af OnePlus 5’s OLED-skærm, der dog har en lavere opløsning.De fleste vil dog aldrig se problemet, og LCD-skærmen klarer sig godt i direkte sollys. Vi har i hvert fald ikke oplevet nogen problemer under vores test.Under skærmen finder du en hurtig fingerskanner, samt to berøringsfølsomme knapper. Det er gammelt design anno 2017, hvor andre som Samsung og LG vælger at fylde fronten med skærm og touch-baserede knapper, men det fungerer ganske fint.Inde i telefonen finder du en Snapdragon 835, 4 GB RAM og 64GB lagerplads med plads til et microSD-kort. Det er alt sammen mere eller mindre standard for en flagskibstelefon i 2017, så her følger Nokia 8 godt med.Telefonen kommer med, hvad man kalder en “ren“ Android, altså en Android-version, som ikke er fyldt med alternative grafiske overflader eller unødvendige animationer.Det ligner Android, som guderne har skabt det. Kun få steder som en enkelt “support”-app og en modificeret kamera-app, er alt hvad HMD Global har pillet ved.Derfor burde det også være en fuldstændig gnidningsfri oplevelse, og telefonen burde i teorien værelige så hurtig eller bedre end andre Snapdragon 835-telefoner som HTC U 11 og Samsungs S8.Men vi oplevede under vores testforløb, at telefonen fra tid til anden blev langsom i sine animationer. Som om at processoren kørte på fuld drøn eller hukommelsen var fyldt, for skærmen viste pludselig alting i halv hastighed og hakkede som bare pokker.Det er underligt, især når en HTC U 11 med tilsvarende processor og hukommelse aldrig har givet de samme udsving.Især fordi spil som Asphalt 8 eller lignende aldrig gav problemer inde i spillet.Det er en periodisk fejl, og jeg har ikke kunne fremprovokere den, men første gang skete det, da jeg opdaterede apps i systemet. Anden gang da jeg SMS’ede min kæreste omkring aftensmaden uden synlige baggrunds-apps.Det er måske noget, der kan rettes med en software-opdatering, men vi er ikke de eneste, der har oplevet fejlene og andre oplever problemer med apps som Netflix.En stor fordel ved Nokia 8 og dens software er dog, at den kommer med Android 7.1, og at HMD Global lover, at det vil være en af de første telefoner til at modtage Android 8.0, Oreo.På bagsiden sidder to kameraer over hinanden. Det er to gange 13 megapixel, f/2.0, og hver især skyder fotos, der samles til ét. En trend som særligt Huawei var med til at kickstarte sidste år med sin P9-telefon.De store Nokia-fans ser desuden Carl Zeiss-navnet på bagsiden, og det er da også Zeiss-optik, der sender lys ind i sensoren.Men Zeiss-navnet skaber forventninger, som kameraet ikke helt lever op til. Ofte har det svært ved at ramme den rette eksponering, og til trods for noget så fancy som laser-fokusering, så bliver fotos til tider ufokuserede og virker igen til tider lidt for rystede. Det er til trods for, at der er optisk billedestabilisering i kameraet.Ligeledes kæmper kameraet i mørke omgivelser, hvad end det er om aftenen, natten eller på et værtshus på Nørrebro klokken 17 om eftermiddagen.Når der er lys nok, fanger kameraet flotte fotos, og hardwaren virker til at være i orden. Man kan derfor håbe, at det er endnu et sted, som kan reddes med en softwareopdatering. HTC har tidligere haft alvorlige kameraproblemer, som blev rettet op med en software-opdatering.Kameraet kan desuden skyde ægte sort/hvid-billeder med sit ene kamera, hvilket fungerer godt.Snapdragon 835 understøtter i teorien helt op til 1Gbit-netværk, men Nokia har valgt at låse den til maks 450mbps. Det går nok, da der endnu kun er ganske få udbydere, der endda tilbyder 450mpbs.Desværre oplevede vi til tider, at vi faldt af 4G-netværket og ned på 3G oftere end med andre telefoner som HTC U 11 eller Samsung Galaxy S8 i samme geografiske område omkring Valby, Vanøse og Herlev og endda stod helt uden dataforbindelse midt på Strøget.Telefonen har desuden et 3.090 mAh-stort batteri sammen med en hurtig oplader. På en halv time når du snildt 50 procent, og en fuld opladning tager knap halvanden time. Telefonen holder desuden nogenlunde batteri til en halv dags brug.Nokia 8 er på sin vis en god smartphone. Dens “rene” Android er skønt, dens design enkelt, den ligger godt i hånden, der er en audioport (yes!), skærmen er flot, og dens processor kan klare alle typer spil og apps med bravur.Men vi oplever nogle fejl, som vi gætter på kan løses med en softwareopdatering. I hvert fald føles telefonen fra tid til anden underligt langsom og hakkende uden nogen umiddelbart forklaring.Dertil kommer kameraet, som skyder fine fotos, når forholdene er gode, men som i de mørke og sene aftentimer bliver udfordret.Ligeledes er Nokia 8 truet af andre gode smartphones i samme segment, som endda enten er bedre eller billigere.Eksempelvis kan du få en OnePlus 5 til 3.799 kroner, eller en Huawei P10 til cirka samme pris som Nokia 8 (4.200 kroner).Men dem står der ikke Nokia på.