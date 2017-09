Næste skridt bliver sammenklappelige smartphones: Samsung kan snart være klar med sit første produkt

Samsung har for første gang meldt ud, at selskabet forventer at være klar med en sammenklappelig smartphone i 2018

Lenovo fremviste også sammenklappelige smartphones og tablets tilbage i 2016 som koncept-produkter.

Den nyeste tech-mode hos smartphone-producenter er telefoner, hvis front næsten kun består af skærm.Kinesiske Xiaomi var først med sin Mi Mix, dernæst gjorde Samsung og LG det mainstream med Galaxy S8 og LG G6, og så kom en række andre. Og nu er selv Apple med på modedillen med sin iPhone 8.Det kan du læse mere om her:Så hvad bliver det næste store innovative område, som smartphoneproducenterne vil bruge for at tryllebinde os til at spendere tusindvis af kroner igen?Det kunne blive sammenklappelige smartphones, hvis du spørger Samsung.Samsung, LG og Lenovo har flere gange vist teknologien med bløde og bøgelige skærme frem, men nu har Samsung for første gang meldt ud, at det sydkoreanske selskab forventer at udkomme med en sammenfoldelig smartphone i 2018 under Galaxy-brandet.Samsung benytter allerede bøjelige skærme i sin Galaxy S8-telefon, hvor skærmen glider ned af siden, og ifølge AP har Samsung meldt ud til et møde i Sydkorea, at der i øjeblikket arbejdes på sammenklappelige smartphones.Det er dog ikke uden problemer.“Der er en række problematikker, som først skal håndteres, men lykkes det, vil en sammenklappelig smartphone blive lanceret,” siger Dongjin Koh, Samsungs chef for mobilafdeling til AP.Samsung fremviste blandt andet tilbage i 2014 en konceptvideo med en sammenklappelig smartphone, der kunne omdannes til en tablet.Også Lenovo har vist koncepttelefoner frem. Dem kan du se i videoen herunder.