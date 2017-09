Google fjerner godkendelse af udbredte sikkerheds-certifikater i Chrome - rammer millioner af websites

Google er på vej til at lukke for brug af en række udbredte sikkerheds-produkter i Chrome. Det kommer til at påvirke mange system-ansvarlige, der nu får travlt med at udskifte certifikater i lange baner.

Annonce:



Annonce:

Symantec står bag omkring hver tredje udstedte SSL-certifikat, der anvendes på nettet.

SSL/TSL-certifikater anvendes til at kryptere forbindelsen mellem browser og HTTPS-baserede websites, ligesom de anvendes til at sikre, at brugeren besøger det rigtige site og ikke en spøgelseskopi, som anvendes til at lokke data ud af dem.

Google vil over det næste års tid fjerne godkendelsen af en række udbredte sikkerheds-certifikater fra Symantec i selskabets Chrome-browser, som i dag anvendes på millioner af websites.Det sker efter lang tids utilfreds med Symantec, der er en af verdens største leverandører af HTTPS-credentials.Google mener imidlertid, at Symantec begår for mange fejl i udstedelsen. Ifølge selskabet har Symantec udstedt mere end 30.000 fejlagtige certifikater. Google har derfor mistet tilliden til selskabet som troværdig certifikat-udsteder, hedder det.Det drejer sig om alle de sikkerheds-certifikater, som Symantec har udstedt før 1. juni 2016. De vil ikke blive accepteret fra og med Chrome 66, der indtil videre er programsat til lancering til april næste år.Google skriver i en blog-post, at selskabet vil “fjerne godkendelsen i Symantec-udstedte certifikater udstedt før 1. juni 2016. Er du website-ansvarlig med et certifikat udstedt af Symantec CA [certificate authorities, red] før 1. juni 2016 vil du før lanceringen af Chrome 66 være nødt til at erstatte eksisterende certifikater med et nyt certifikat fra en vilkårlig certifikat-myndighed, der er godkendt af Chrome.”Ophævelsen af godkendelsen af et certifikat betyder, at brugerne vil blive præsenteret for en meddelelse om, at deres forbindelse til et givent website, der anvender det pågældende certifikat, er usikker.Det vil i dette tilfælde dreje sig om certikater udstedt af både Symantec samt af de CA’er, som Symantec gennem årene har overtaget.Den største af dem er VeriSign. Også certifikater fra RapidSSL, Thawte, Equifax og GeoTrust vil blive ‘untrusted.’Udstedelsen af certifikater styres af et regelsæt formuleret i det såkaldte CA/Browser Forum, hvis medlemmer tæller både browser-leverandører og certifikat-udstedere.Ifølge Google har Symantec sjusket med de sikkerheds-foranstaltninger og kontrol-processer, som forventes af en certifikat-udsteder. De tæller processer inden for eksempelvis validering, log-gennemgang og sikring mod udstedelse af falske certifikater.De manglende certifikatgodkendelser og de medfølgende advarsler kan være både et irritationsmoment samt en reel risiko for brugerne.Under alle omstændigheder vil det betyde, at mange it-afdelinger og site-ansvarlige nu får travlt med at indhente nye certifikater til deres websites.Ifølge Google vil ‘untrust’-processen være helt fuldbragt 23. oktober 2018 med lanceringen af Chrome 70.Her vil al godkendelse af Symantecs gamle infrastruktur og alle certifikater blive helt ophævet.“Dette vil påvirke ethvert certifikat med forbindelse til Symantec-roots bortset fra et lille antal udstedt af uafhængige, kontrollerede og underordnede CA’er, som tidligere er blevet beskrevet for Google,” hedder det.