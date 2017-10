Edge-browseren har det hårdt på pc’en - men nu satser Microsoft på iOS og Android

Microsofts Edge-browser har endnu ikke fået det store gennembrud på pc’en. Alligevel er Microsoft nu klar til også at lancere Edge til iOS og Android.

Microsofts Edge-browser, der udkom sammen med Windows 10, har endnu ikke fået det gennembrud på markedet, som Microsoft håbede på.Edge-browserens markedsandel er nemlig endnu ganske beskeden.Det har dog ikke fået softwaregiganten til at miste modet, for nu meddeler Microsoft, at Edge-browseren er på vej til de mobile platforme, nærmere bestemt Android og iOS.Allerede i dag kan udviklere teste iOS-versionen i preview, mens Android-udgaven også er på vej.“Microsoft Edge til iOS og Android kommer med velkendte funktioner som dine favoritter, læselisten, 'new tab page' og læsetilstand på tværs af telefon og pc, så uanset enheden, følger din browsing med dig,” skriver Microsoft i et blogindlæg.“Men det, der virkelig skiller Microsoft Edge ud, er muligheden for at fortsætte på din pc, hvilket gør det muligt for dig med det samme at åbne den side, du kigger på, direkte på din pc - eller gemme den og så arbejde videre senere.”Microsoft opfordrer Windows Insiders og andre til at teste Edge til iOS allerede nu og give feedback. Herefter ventes en bredere lancering senere i år.Microsoft har samtidig også netop frigivet en såkaldt launcher til Android. Det er selve den grafiske brugergrænseflade til styresystemet, som brugerne selv kan installere.