Bestikkelsessagen koster Atea dyrt i Region Sjælland - handler stort set ikke hos Atea længere

Region Sjælland, der sammen med Atea er omdrejningspunkt i den store bestikkelsessag, handler i dag langt mindre hos Atea end for få år siden.

Annonce:



Annonce:

Bestikkelssagen, hvor en række personer fra både Atea og Region Sjælland er tiltalt, har ændret markant på, hvor meget regionen handler hos Atea.Det var Region Sjælland selv, der i sin tid var med til at melde bestikkelses-mistanken til politiet.Siden har sagen rullet som en regulær lavine, hvilket vi også er vidne til i disse dage, hvor tre tidligere it-ledere hos Region Sjælland samt tidligere Atea-chefer er for retten:

Berlingske Business skriver, at bestikkelsessagen har haft store konsekvenser for det kunde/leverandør-forhold, der tidligere eksisterede mellem Atea og Region Sjælland.Således kan mediet fortælle, at Ateas salg til Region Sjælland var på et trecifret millionbeløb, før bestikkelsessagen begyndte i 2015, men nu er skrumpet ind til langt mindre.Eksempelvis handlede Region Sjælland i 2014 for omkring 156 millioner kroner hos Atea. Det beløb var sidste år helt nede på omkring 20 millioner kroner, og i første halvår i år har Region Sjælland blot købt for 12 millioner hos Atea."Vi skal følge udbudsloven, og vi handler med Atea, men vi handler langt mindre, end vi har gjort tidligere. Vi kan ikke stoppe samhandlen på baggrund af en verserende sag. Så må vi vurdere - når der er faldet dom - om vi fortsat kan handle med Atea," udtaler regionsrådsformand i Region Sjælland, Jens Stenbæk (V), til Berlingske Business.Op imod 60 mennesker har været sigtet for at have modtaget eller tilbudt bestikkelse. 13 personer er indtil videre kendt skyldige i at have modtaget bestikkelse som offentligt ansat, mens kun to er frifundet.Det er først nu, at der er taget hul på sagerne mod de helt centrale og højtstående personer i bestikkelsessagen.