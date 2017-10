3 fortsætter kundevækst: 17.000 nye kunder i tredje kvartal

Teleselskabet 3 har nu 1.26 millioner kunder i Danmark. Selskabet fik 17.000 nye kunder i tredje kvartal i 2017.

Morten Christiansen, CEO, 3. Foto: 3

17.000 personer flere har valgt at have den irriterende “three…. Is a magic number”-melodi som ventemelodi, mens et opkald kommer igennem.I hvert fald oplevede 3 Danmark en kundevækst på 17.000 i tredje kvartal, hvilket sikrer selskabet en kundebase på 1.266.000 kunder.3 Danmark oplever en fremgang for både privat- og erhvervskunder samt hos lavprisselskabet Oister.Kvartalet har været præget af den almindelige hårde konkurrence i den danske telebranche.”Ovenpå et heftigt 2. kvartal, hvor fokus var på roaming, og kunderne strømmede til os, så har 3. kvartal været mere normalt og præget af den sædvanlige hårde konkurrence. Vi er dog stærkt fokuserede på, at vi skal vokse os større og fortsætte med at gøre en forskel for kunderne, og derfor har vi smøget ærmerne op og i vanlig 3-stil gjort en ekstra indsats,” siger Morten Christiansen, CEO for 3, i en pressemeddelelse.Kundevæksten er med til at give en omsætning i tredje kvartal på 713 millioner kroner og et driftresultat før afskrivninger på 168 millioner kroner.”Vores omsætning ligger relativt højt i forhold til samme kvartal sidste år, hvilket primært skyldes, at vi har kørt nogle skarpe kampagner i sommer på smartphones og senest også haft en god start på Apples iPhone-lanceringer. Serviceomsætningen er til gengæld faldet en smule, og det hænger bl.a. sammen med, at kundernes forbrug i udlandet stiger år for år, og det giver en roaming-regning, skriver Morten Christiansen.“Dette gælder ikke mindst for OiSTER, som denne sommer måtte inkludere data til roaming i EU i deres abonnementer på baggrund af EU’s regulering af markedet. Og det ser vi effekten af nu. Alt i alt er jeg dog godt tilfreds med resultatet og noterer mig, at vi fortsat driver en stabil forretning,” tilføjer Morten Christiansen.