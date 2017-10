Google vil nu betale dig for at finde sikkerhedsfejl i populære Android-apps

Med et nyt tiltag vil Google forsøge at rydde op i mængden af sårbarheder i trejdepart-apps i sin app-butik

Google introducerer et nyt tiltag for at rydde op i mængden af sårbarheder i tredjepart-apps i sin Google Play-butik.Tiltaget hedder /Google Play Security Reward Program,/ hvor Google vil betale sikkerhedseksperter eller etiske hackere for at finde sikkerhedssårbarheder i populære Android-apps.Det skriver Google i et blogindlæg Det skal ske via den allerede populære HackerOne-platform, hvor udviklere som eksempelvisUdviklere af apps inviteres til at tilmelde sig programmet med sine apps, “for at øge sikkerheden på de mest populære apps,” men kun hvis selvsamme udviklere er villige til hurtigt at reagere og rette fundne fejl.Allerede nu har udviklere som Dropbox, Duolingo, Snapchat, Tinder og Line meldt sig til programmet, men flere er på vej, fortæller Google.Når hackere/sikkerhedseksperter finder sårbarheder og melder det ind til udviklerne bag appen, vil en rettelse blive udarbejdet inden 90 dage. Derefter melder hackeren en anmodning om en belønning, og hvis det lever op til Googles kriterier, bliver man belønnet 1.000 dollars eller 6.300 kroner.Det løser dog ikke de største sikkerhedsproblemer, Google har med sin app-butik. Så sent som i sidste uge måtte Google igen slette en række relativt ukendte apps, der omdannede smartphones til et bot-net.