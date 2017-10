Alle jubler over Apple Pay: Men der kan være en grim ekstraregning på vej

Hvis Apple Pay får rigtig hårdt fat i betalingsmarkedet, kan der være en grim ekstraregning på vej til butikkerne, der formentlig vil vælte den videre over på forbrugerne, lyder bekymringen fra forbrugerorganisationen Tænk

Markedsdirektør Henrik Hyltoft fra Dansk Erhverv erklærer sig enig og siger til Ritzau, at Apple Pay ikke tilfører noget nyt i forhold til eksisterende løsninger - udover øgede omkostninger.

"Det er seriøst smart," udbrød en ung kvindelig medarbejder på McDonalds i Herlvev i går, da Computerworld testede Apple Pay.Men der kan være en skjult bagside ved Apple's nye vidunder-app. Det skriver Børsen "Hvis Apple Pay bliver en succes, og det kun er Visa-delen, der bliver brugt, kan det medføre en stor ekstraregning, fordi en masse Dankort-betalinger bliver til Visa-Betalinger," siger Troels Hauer Holmberg, der er seniorøkonom hos Forbrugerrådet Tænk til Børsen Bekrymringen kommer på baggrund af, at Apple Pay i øjeblikket ikke understøtter Dankortet, hvilket betyder, at når foreksempel et Visa/Dankort oprettes i den nye betalingsløsnings, så registreres det som et Visa-kort.Det betyder, at betalingen gennemføres via den udenlandske og dyrere Visa-del i stedet for den billlige Dankort-del af betalingskortet. Det giver en ekstra regning, som i første omgang lander hos butikkerne, der forventes at skube regningen videre til kunderne gennem prisstigninger på produkterne i den pågældende butik.