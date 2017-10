TDC hårdt udfordret på erhvervsmarkedet: Udsigt til nyt kæmpetab

TDC’s erhvervsforretning står til at få en iskold dukkert med det kommende regnskab.

TDC Groups erhvervsforretning bliver ved med at volde telekoncernen store problemer. Og der er ikke tegn på, at udfordringerne er ved at være forbi, for faktisk står TDC Erhverv til at få en iskold dukkert i næste uge.Det vurderer Morten Imsgard, teleanalytiker i Sydbank, i en analyse forud for TDC’s regnskab for årets tredje kvartal.Konkret forventer Sydbank, at næsten en femtedel af omsætningen i TDC Erhverv vil være forsvundet.“Vi ser et omsætningsfald på hele 19,0 procent i 3. kvartal 2017,” lyder det i analysen fra Sydbank, hvorefter Morten Imsgard uddyber:“Salgsudviklingen inden for fastnettelefoni og internet er markant negativ i øjeblikket. Derudover påvirker salget af TDC Hosting også negativt inden for internetforretningen.”“Vi ser en samlet omsætning på 1.021 millioner kroner i 3. kvartal 2017. Vi ser en EBITDA-margin på 58,5 procent i 3. kvartal 2017, hvilket svarer til et fald på 0,3 procentpoint i forhold til 3. kvartal 2016.”Netop TDC Erhverv kunne tidligere på måneden meddele, at 50 medarbejdere er blevet fyret, og at man samtidig genopliver det gamle NetDesign-brand.Det er dog ikke kun tilbagegang, der præger erhvervsforretningen. TDG Group har eksempelvis netop vundet kontrakten om at levere levere telefoni og data til 80 kommuner og til staten.Også i privatforretningen estimerer Sydbank, at TDC Group vil have lidt tab i det kommende regnskab.Der er dog, bortset fra i fastnetforretningen (der ventes at falde med 17,8 procent i omsætningen), tale om en mere beskeden tilbagegang.Mobilforretningen ventes at fastholde omsætningen trods et mindre tab i antal kunder, mens internetforretningen ventes at falde med et par procent i omsætningen. TV-forretningen ventes at falde med 3,3 procent ifølge Sydbank.