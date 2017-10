Overblik: Ballade i Region Syddanmark i kæmpe EPJ-udbud til en milliard kroner

Overblik: Det store milliard-udbud om levering af et EPJ-system i Region Syddanmark er ved at udvikle sig en varm kartoffel. Har der været tæt samarbejde mellem regionen og en af de prækvalificerede leverandører? Er udbuddet blevet skræddersyet? Få overblikket over sagen.

Cambio/Accenture/Royal Philips, CGI/Cerner samt Systematic/Capgemini Sogeti.

Computerworld har i den seneste tid afdækket det, som i bedste fald ligner en række uregelmæssigheder i behandlingen af den store milliard-ordre om et nyt EPJ-system til Region Syddanmark.Her har regionen prækvalificeretDet har undret flere, at Region Syddanmark tidligt i forløbet valgte at vrage den store amerikanske leverandør Epic og partneren NNIT, selv om de står bag det store EPJ-system Sundhedsplatformen, der for tiden er ved at blive rullet ud i Region Hovedstaden.Det viser sig desuden, at regionen nøje og i strid med forvaltningsloven har fulgt anmodninger fra den aarhusianske leverandør Systematic om hemmeligholdelse af vigtige detaljer i vurderingen af Systematics systemer.Efter pres fra Computerworld er disse oplysninger kommet for dagens lys, og det viser sig, at disse vurderinger ikke just er rosenrøde. Alligevel er Systematic blevet prækvalificeret.NNIT og Epic håber, at sagen kan gå om.Computerworld fortsætter afdækningen af sagen.I mellemtiden kan du herunder få overblikket. Klik på hver enkelt artikel for at få mere at vide.Region Syddanmark har specialdesignet et EPJ-udbud, så en bestemt leverandør kommer til at vinde ordren, der har en værdi på én milliard kroner. Det mener Per Kogut, der er topchef for NNIT, der sammen med amerikanske Epic er blevet sorteret fra i udbuds-opløbet. Han håber, at sagen kan få lov at gå om.Udformningen af EPJ-udbuddet til en milliard kroner i Region Syddanmark er langtfra tilfældigt. Kravene er blevet justeret, for at danske virksomheder også kunne byde ind, vurderer ekspert.I Region Syddanmark har man forlængst diskvalificeret it-systemet Sundhedsplatformen, som både RegionHovedstaden og Region Sjælland har valgt. Men diskvalifikationen er sket på et besynderligt grundlag, vurderer ekspert.Selvom Systematic og Region Syddanmark forsøger at mørklægge millardudbuddet i regionen, kan Computerworld nu offentliggøre hemmeligholdte detaljer, som offentligheden ikke må se. Systematic får hårde ord med på vejen i vurderingen, der præges af ord somRegion Syddanmark godkendte Systematics ønske om at undtage vigtige oplysninger for offentligheden på trods af, at oplysningerne ikke har følsom karakter. Det strider direkte imod lovgivningen, fastslår eksperter.Systematic og Region Syddanmark vil i modsætning til de øvrige virksomheder i stor-udbuddet ikke vise omverdenen vurderingen af de referencer, der har bragt virksomheden i udbudsfinalen om en ordre til en milliard kroner. Eksperter undrer sig.Leverandørerne af Sundhedsplatformen røg ud af udbuddet i Region Syddanmark med et brag. Det viser rapporten bag prækvalifikationen, som Computerworld har fået aktindsigt i.Efter at have fået klø af tre konkurrenter i forbindelse med udbuddet af en EPJ-løsning i RegionSyddanmark, tager NNIT nu til genmæle. Først blev man overrasket over ikke at være kommet med i det fine selskab. Nu undrer vicedirektøren sig over afgørelsen.At NNIT og partneren Epic, der står bag Sundhedsplatformen, ikke er blevet valgt blandt de tre virksomheder, der skal konkurrere om at levere et lignende system i Region Syddanmark, overrasker NNIT-topchef Per Kogut.Grundlaget for valget af Epic som leverandør til Region Hovedstadens omstridte EPJ-system er mangelfuldt, mener professor.Tre it-leverandører er blevet udvalgt som spidskandidater, der er med i opløbet om at komme til at levere et nyt EPJ-system til Region Syddanmark.Blot et års tid efter, at udrulningen blev helt afsluttet, vil Region Syddanmark sende sit EPJ-system i udbud igen.Fire af de fem danske regioner har på få måneder været nødt til at skifte it-direktør. Det sker, mens it-indsatsen i regionerne er vigtigere end nogensinde.Efter 44 års tro tjeneste er et patient-system på Fyn blevet sendt til de evige servermarker. Læs her, hvordan systemet har overlevet så længe.