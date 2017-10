Apple og chip-gigant i juridisk hanekamp: Qualcomm kan blive smidt på porten, når den næste iPhone kommer

Efter 10 år som iPhone-leverandør kan chip-firmaet Qualcomm være på vej ud i kulden. Istedet vil Apple satse på andre chip-mærker.

Den næste generation af iPhones og iPads kommer muligvis ikke til at indeholde komponenter fra chip-producenten Qualcomm.Det skriver den amerikanske avis Wall Street Journal Ifølge avisen pønser Apple på kun at gøre brug af modemchips fra Intel og muligvis også fra chip-producenten MediaTek i fremtidige enheder.Qualcomm har ellers været leverandør til Apple i et årti, men de to californiske selskaber har gennem det seneste år været kastet ud i en juridisk hanekamp, der for alvor tog fart i januar.Her lagde Apple sag an mod Qualcomm og beskyldte virksomheden for at bruge sin dominerende markedsposition til at blokere for konkurrenter og opkræve alt for høje licenspriser.Tidligere anvendte Apple udelukkende Qualcomms modemchip i iPhone, men i både iPhone 7 og iPhone 8 har Apple valgt både at bruge chip fra Qualcomm og Intel.Allerede til næste år kan Qualcomm altså ryge helt ud i kulden.Bliver Qualcomm smidt på porten af Apple, der årligt sælger i omegnen af 200 millioner iPhones, kan chip-producenten forvente en ikke ubetydelig økonomisk lussing.Ifølge Wall Street Journal solgte Qualcomm sidste år modem-chip til Apple for 3,2 milliard dollar eller knap 20,5 milliarder kroner. Det svarer til 20 procent af Qualcomms totale chip-salgDerudover betalte Apple sidste 2,8 milliarder dollar, knap 18 milliarder kroner, i patent-royalties til Apple.