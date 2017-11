Apple og Facebook løber fra skatte-regningen: Danmark går glip af fem milliarder kroner om året

Forskere vurderer, at luskede selskabskonstruktioner hos blandt andet Apple og Facebook koster den danske stat fem milliarder kroner om året i tabte skatteindtægter.

Selskaber som Apple og Facebooks brug af skattely betyder, at Danmark går glip af skatteindtægter for fem milliarder kroner om året.Det skriver Politiken Betaling for danske Facebook-annoncer ryger ifølge lækkede dokumenter fra advokatfirmaerne Appleby og Asiaciti direkte videre til et selskab i Irland, hvorfra de igen sendes videre til et skattely i Caymanøerne.Facebooks pengetank i det Caribiske Hav er vokset med 50 milliarder kroner alene i de første ni måneder af 2017.Apple, der netop har lanceret en mobiltelefon til mere end 9.000 kroner, benytter sig ifølge de lækkede dokumenter af en lignende konstruktion.Apple har siden 2005 blot betalt mellem 1,24 og 6,17 procent i skat af sit overskud uden for USA, og den amerikanske teknologigigant har i årevis nydt godt af en lukrativ skatteaftale med Irland.Da Irland ændrede sin skattelovgivning i 2015, reagerede Apple ved blandt andet at flytte datterselskabet Apple Operations International i skattely på øen Jersey.»De store multinationale it-virksomheder har i princippet hjemme overalt, så reelt kunne de alle sige, at de hører hjemme på Bermuda, hvor skatteprocenten er 0«, siger ph.d.-stipendiat Ludvig Wier fra Københavns Universitet.Sammen med flere andre forskere vurderer han, at skattely koster Danmark fem milliarder kroner om året.Både Frankrig og Tyskland har talt for at opkræve skat af internationale virksomheders indtægter i hvert enkelt land, men det har den danske skatteminister Karsten Lauritzen (V) afvist af frygt for, at virksomhederne forlader EU.