Efter dramatiske anholdelser: Kendt it-sikkerhedsfirma inddraget i stor russisk spion-sag

I hvad der er er som taget ud af en spion-thriller, er en række prominente russiske it-sikkerhedsfolk og efterretningsfolk gennem de seneste uger blevet anholdt under dramatiske og mystiske omstændigheder.Den amerikanske avis Wall Street Journal skriver nu, at anholdelserne kan have forbindelser til russiske hackerangreb mod amerikanske interesser.Blandt anholdelserne, der har skabt masser af spekulationer i den internationale sikkerheds- og efterretningsverden, er der blandt andet en ansat hos det store russiske it-sikkerhedsfirma Kaspersky Lab.Den ansatte står nu anklaget for forræderi mod den russiske stat.Kaspersky Lab er stiftet af Eugene Kaspersky og er i dag Ruslands mest magtfulde it-sikkerhedsfirma og en verdensomspændende leverandør af it-sikkerheds-software.Virksomheden er tidligere blevet beskyldt for at have tætte forbindelser til de russiske myndigheder.Det amerikanske erhvervsmedie Bloomberg har beskrevet, hvordan der gennem de seneste år er blevet indsat flere og flere personer med tilknytning til den russiske efterretningstjeneste FSB i ledelsen hos Kaspersky.Og i et stort portræt i det amerikanske tech-magasin Wired blev det for få år siden beskrevet, hvordan Eugene Kaspersky har en fortid i den berygtede sovjetiske efterretningstjeneste KGB og i dag har tætte bånd til både Vladimir Putins styre og FSB.Eugene Kaspersky forfattede dog efterfølgende et blogindlæg , hvor han benægtede beskyldningerne i Wired.I den aktuelle sag bekræfter Kaspersky Lab dog overfor The Wall Street Journal, at en af virksomhedens ansatte ved navn Ruslan Stoyanov er blevet anholdt.Men samtidig slår virksomheden fast, at "anholdelsen ikke har forbindelse til Kaspersky Lab."Ifølge virksomheden drejer anholdelsen sig om et forhold, der fandt sted før Ruslan Stoyanov blev ansat hos Kaspersky Labs.Stoyanov har arbejdet hos Kaspersky Lab siden juli 2012, og i perioden 2000 til 2006 var han ansat i den russiske indenrigsministeriums enhed for cyber-kriminalitet.Udover anholdelsen af Ruslan Stoyanov er mindst to prominente russiske efterretningsfolk også blevet anholdt under dramatiske omstændigheder.Blandt de anholdte er den højst placerede sikkerhedsekspert i den russiske efterretningstjeneste FSB, Sergei Mikhailov.Russiske medier har, ifølge den amerikanske tv-station CNBC , beskrevet, hvordan han under et møde med sin kolleger i FSB pludselig fik trukket en sæk ned over hovedet og blev ført væk.Det er endnu uklart, hvad der ligger til grund for anholdelserne. Men det amerikanske magasin Foreign Policy skriver, at de anholdte er mistænkte for at lække informationer til den amerikanske efterretningstjeneste CIA, og ifølge Wall Street Journal har anholdelserne karakter af en klassisk jagt på en muldvarp.Muldvarpe-jagten kommer i kølvandet på adskillige efterretningsrapporter, der blotlægger den russiske involvering i hacker-angreb, der havde til hensigt at påvirke det amerikanske præsidentvalg.Sidste måned offentligjorde den amerikanske efterretningstjenester CIA en tidligere hemmeligholdt rapport, der vurderede, at adskillige russiske virksomheder og personer var involveret i cyber-angrebet mod Hilliary Clintons valgkampagne og Det Demokratiske Parti i USA.Samtidig dukker der en anden og mere kontroversiel efterretningsrapport frem, der var udarbejdet af den tidligere britiske efterretningsagent Christopher Steele, der udover at indholde saftige og ubekræftede påstande om Donald Trumps privatliv også anklagede Donald Trumps præsidentkampagne for at have haft kontakt til de russiske myndigheder under valget.Christopher Steele der forfattede rapporten i juli 2016 lever ifølge britiske medier i dag i skjul, og ifølge Wall Street Journal blev en af de formodede kilder til rapporten - den tidligere KGB-officer Oleg Erovinkin - fundet død i Moskva i sidste år.