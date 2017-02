Computerworld-læsere om løn i det offentlige: Er kortere arbejdstid virkelig vigtigere end en fed hyre?

Giver det mening at tage et it-job i staten eller kommunerne, når det private erhvervsliv tørster efter it-arbejdskraft og lokker med høje lønninger?

Gennem de seneste uger har de offentlige it-folks lønninger været til stor debat hos Computerworlds læsere.Det var en passage i Finansministeriet såkaldte kasse-eftersyn på it-området, der skød debatten i gang. Her bliver det slået fast, at staten har problemer med rekruttere it-ansatte:"Statslige myndigheder oplever udfordringer med at tiltrække og fastholde medarbejdere med de rette it-kompetencer," lyder det i kasseeftersyns-rapporten.Ifølge de it-professionelles fagforbund Prosa samt it-professor Niels Bjørn-Andersen kan det skyldes, at de statslige it-arbejdspladser har svært ved konkurrere med lønniveauet i det private.Eksempelvis får en erfaren it-medarbejder på Prosas overenskomst blot en basisløn på 27.000 kroner. Skal lønnen være højere end det, kræver det, at medarbejderen er i stand til at forhandle sig frem til såkaldte kompetencetillæg.Noget som ifølge Prosa kan være et problem, fordi det offentlige er udfordret af stramme budgetter.En oplevelse som en række Computerworld-læsere også har gjort sig.Eksempelvis fortæller Computerworld-læseren "j ny", at han tidligere i sin karriere skiftede et job som offentlig tjenestemand ud med med en karriere i det private, hvilket resulterede i en lønstigning på over 60 procent.Samme oplevelser har Computerworld-læseren Jan, der tidligere har arbejdet i staten.Han fortæller, at hans arbejdsplads oplevede en sand åreladning af dygtige it-folk, der forsvandt fra staten og fik tilbudt højere løn og bedre muligheder for efteruddannelse i det private:"Jeg husker at gode folk nemt fik det dobbelte i løn, hvis de flyttede job (...) det er ærgerligt at lederne på de statslige arbejdspladser igen har reageret for sent. Men det glæder mig, hvis staten nu har fundet ud af, at det ikke holder at fedte med lønninger, uddannelser og jobsikkerhed overfor gode folk," skriver han.Prosas eksempel med en basisløn på 27.000 gælder for Prosa-medlemmer uden længere videregående uddannelse.Men også blandt folk med kandidat-uddannelser er det offentlige lønniveau for lavt, mener Brian Karstensen.Han fortæller i Computerworld-debatten, at han som cand.it med 10 års projektleder-erfaring blev tilbudt en løn på 31.000 plus pension i det offentlige."Jeg tog det lidt som en fornærmelse," skriver han og tilføjer:"Man burde klart satse på at have gode folk internt, der kan fastholde viden om it-systemer, fremfor at punge ud til konsulenter."Der er dog også adskillige Computerworld-læsere, der ikke kan genkende billedet, der bliver tegnet af blandt andet Prosa.Computerworld-læseren Claus Juul mener, at debatten mangler nuancer.Han arbejder i det offentlige og tjener betydeligt mere end de 27.000 kroner som Prosa angiver, og samtidig er hans effektive arbejdsuge ofte på blot 34,5 timer.I det private erhvervsliv er det derimod hans erfaring, at arbejdstiden meget ofte overstiger 37 timer om ugen:"Det kan let betyde, at timelønnen i det offentligt bliver højere end i det private," konkluderer Claus Juul.Samme konklusion kommer Computerworld-læseren Stig Søgaard Jensen til."Ofte har pension, ferie-fridage og fleksible arbejdstider en større værdi, og det er nemmere at få i det offentlige/kommunerne. Så samlet set kan lønpakken blive den samme. Det kan ikke altid betale sig at gå efter 5.000 eller 7.000 kr. i løn, der alligevel bliver ædt op af topskat mv," skriver han.Computerworld-læseren Enevold er enig i at lønnen i det offentlige burde være højere.Men afviser at lønniveauet har den konsekvens, at den offentlige sektor ikke kan tiltrække dygtige it-folk:"Vi er mange dygtige it-folk på statens arbejdspladser. Men da vores arbejdsområder er meget mere bredt funderet, kan vi ikke dække alting. Og derfor tilkalder vi en sjælden gang specialister for at få lavet det ene eller det andet. Det har sgu ikke noget med dygtighed at gøre, lyder det fra Computerworld-læseren.