Stor a-kasse fyrer KMD flere år inde i stort projekt: Skifter til Netcompany

FTF-A vil alligevel ikke have KMD til at udvikle et helt nyt it-system og fyrer nu selskabet flere år inde i stort it-projekt. I stedet trækker FTF-A nu KMD-rivalen Netcompany ind i varmen.

Annonce:



Annonce:

A-kassen FTF-A ophæver dens kontrakt med KMD om udvikling af et nyt it-system, der skulle have effektiviseret arbejdsgangene i A-kassen og åbnet for mulighed for selvbetjening for A-kassens 140.000 medlemmer, skriver Finans.dk.I stedet for KMD vil FTF-A nu indgå aftale med KMD-konkurrenten Netcompany, der i den seneste tid har haft stor succes med at vinde andele på KMD's marked.Med fyringen stopper samarbejdet mellem FTF-A og KMD, som blev indledt i 2014, da de to selskaber indgik aftale om levering af det såkaldte Føniks-system.I den dengang fem-årige aftale skulle KMD bygge en helt ny a-kasseløsning med det, som parterne dengang kaldte for ‘fokus på en udvidet automatisering af arbejdsgange samt medlemmernes mulighed for selvbetjening."Administrerende direktør i FTF-A, Michael Darmer, siger til Finans.dk, at udviklingsprojektet ‘hen ad vejen' har taget ‘forskellige drejninger.'"Vi har spurgt os selv, om vi var enige i den drejning, om det [projektet, red] kunne komme i mål til tiden, og om produktet var det rigtige for os. Der er vi kommet frem til, at det var det ikke," siger han til avisen.Netcompanys løsning er til gengæld det rigtige for a-kassen, mener han, da selskabet er ‘kendt som en it-leverandør, der leverer til tiden."Fyringen af KMD kommer i kølvandet på en række andre sager for KMD med en række af selskabets vigtigste kunder.Selskabet har sagsanlæg og et enormt erstatningskrav fra Skat hængende over hovedet, mens kommunerne mener, at KMD med vilje forsinker leveringen af en række vigtige it-systemer for på den måde at malke dem for store millionbeløb.Samtidig kræver ATP en halv milliard kroner retur af KMD for stærkt forsinkede leveringer, ligesom både kommunerne og ATP har truet med at udelukke KMD fra at kunne byde på fremtidige udbud.For kort tid siden opsagde en anden af KMD's store kunder, Region Syddanmark, også en stor kontrakt til 100 millioner kroner med KMD, da regionen ikke ville acceptere leveringen af systemet, som efter regionens opfattelse ikke levede op til kravene i udbuddet.