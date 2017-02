Microsoft ændrer udseendet i Windows-systemet - igen

Sådan vil Microsofts Outlook Mail og kalender-app ifølge Microsoft-mediet Mspoweruser.com se ud, når programmet har fået en omgang Projekt Neon.

Windows-systemet vil i de kommende måneder få en design-overhaling med blandt andet glidende overgange mellem apps i det designarbejde, som er døbt Projekt Neon.

Annonce:



Annonce:

Et sparsomt glimt på, hvad Windows-brugerne kan forvente af det redesignede Windows-system med Projekt Neon. Kilde: Windows Central

Microsofts Windows-styresystem har været igennem flere designændringer i det seneste årti, og nu er der endnu en ansigtsløftning på.På software-gigantens udviklerkonference Developer Day har Microsoft løftet sløret for udseendet af udseendet på det kommende Windows-system, hvor designlinjen går under navnet Projekt Neon.Rygterne omkring en designopgradering til Windows har snurret siden efteråret 2016 på diverse tech-medier, men nu har Microsoft selv fremvist skærmbilleder af Projekt Neon.Online-mediet Windows Central beretter, at et skærmbillede af Projekt Neon blev vist i baggrunden på en powerpoint-side på udviklerkonferencen.Det "lækkede" billede af Projekt Neon bekræfter flere af de seneste måneders designrygter omkring det kommende look i Windows-systemet med at flydende overgange mellem programmer, animationer og sløring af baggrundsapps.Den fulde forklaring fra Microsoft omkring Projekt Neon forventes at blive rullet ud på selskabets tech-konference Bulid i maj.Indtil videre er det dog ganske vist, at designændringerne på et tidspunkt vil ramme alle Windows-enheder lige fra desktop-computere over mobiltelelfoner til Microsofts HoloLens og Xbox-konsol.Windows Central forklarer, at en af Microsofts kongstanker bag neon-projektet er at lade designere bygge visuelt flotte apps med nye kontrolinstanser.Neon-designlinjen forventes at komme med i opdateringen Redstone 3 til Windows-folket senere på året.Designændringerne i Windows forventes ikke at blive så markante, som vi tidligere har set i overgangen fra eksempelvis Windows XP til Vista-systemet eller fra Windows 7 til version 8.Læs også: Psykolog: Derfor går du i sort over Windows 8 og Apple iOS 7 Derimod rapporterer flere medier med fokus på Windows-udviklingen, at Projekt Neon skal gøre udseendet mere strømlinet på tværs af hele Windows-familien.