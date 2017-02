Pas på: Nyt malware-angreb mod Mac-brugerne - sådan undgår du at gå i fælden

It-kriminelle har udset sig en ny måde at ramme Mac-brugerne på. Du kan dog sikre dig, at du ikke går i malware-fælden.

Sådan ser det ud, hvis du modtager Word-dokumentet med den ondsindede makro.

Et nyt malware-angreb mod Mac-brugerne forsøger i øjeblikket at ramme brugerne via makroer i blandt andet Word fra Microsoft.Det skriver bloggen Objective-See , der beskæftiger sig med sikkerhed på Mac-platformen.Konkret fremvises et eksempel på et Word-dokument, der er i omløb.I det nævnte eksempel bærer dokumentet titlen "U.S. Allies and Rivals Digest Trump's Victory - Carnegie Endowment for International Peace.docm."Hvis brugeren modtager dokumentet eksempelvis via en mail og klikker på det, kan maskinen blive inficeret med malware - ikke mindst fordi det, ifølge Objective-See, endnu er de færreste antivirus-programmer, der spotter, at der er tale om et angreb.Hvis man har slået makroer fra i Word, er man beskyttet mod dette angreb, men hvis man ikke har, risikerer man at få problemer."Ved at anvende makroer i et Word-dokument udnytter de (it-kriminelle, red.) det svageste led i kæden: Mennesker.""Da makroer er en 'lovlig' funktion (modsat eksempelvis en memory corruption-sårbarhed) behøver malwaren samtidig ikke at bekymre sig om at crashe systemet ved inficering eller blive udelukket via en patch."Hvis man er så uheldig eller uopmærksom, at man får sat makroen i gang i Word-dokumentet, vil noget python-kode, der stammer fra open source projektet Empyre, blive afviklet.Sikkerhedseksperterne kan se, at selve command og control-serveren befinder sig i Rusland, men kan i øjeblikket ikke gennemskue, hvad selve malware-angrebet efterfølgende går ud på.Det er velkendt, at makroer kan udgøre en sikkerhedsrisiko, men hidtil er det en form for angreb, man typisk har set på Windows-systemer.Nu ser det dog ud til, at Mac-brugerne heller ikke kan vide sig for sikre.Hold derfor altid øje med, hvad du aktiverer via eksempelvis et Word-dokument og overvej eventuelt også helt at slå makroer fra.