Fart på Windows-udviklingen: Det vælter ud med nye funktioner til Windows 10

I marts/april forventes Microsoft at lancere sin store Creator-opdatering, og derfor skyder Microsoft nye beta-versioner ud som et maskingevær. I den nyeste version tester Microsoft smart Mac-inspireret funktionalitet.

Dynamic Lock kan være med til at øge sikkerheden på særligt åbne arbejdspladser ... eller til at undgå nævenyttige kollegaer, der går ind og skriver pinlige offetntlige beskeder på din Facebook-væg.

Det lille svævende videovindue i det nyeste build.

Inden for de kommende måneder vil Microsoft lancere den store Redmond 2-opdatering med navnet Creator Update, og derfor har Microsoft travlt med at teste de nyeste funktioner.Microsoft implementerer løs i sit Windows Insider-betamiljø, hvor Windows Insider-deltagere kan prøve de nyeste funktioner til Windows 10 før alle andre.Senest har Microsoft udgivet Insider Build-version 15031, der udover de sædvanlige skjulte rettelser også indeholder et par nye funktioner.Blandt andet har systemet fået udvidet den nye dynamiske låsefunktion. Funktionen blev introduceret tidligere på måneden i et tidligere beta-build, og fungerer ved at din computer registrerer, når du forlader den og efterfølgende automatisk låses.I 15031 er der kommet et menufelt til at tilslutte bluetooth-forbundne enheder, så når du forlader din computer med din bluetooth-forbundne smartphone i lommen, låses din computer automatisk, når du er uden for rækkevidde.Hvis du har ejet en Macbook i nyere tid eller en Samsung-telefon, kender du til den nye video-funktion, Microsoft tester. "Compact Overlay Feature" er et lille, kantløst afspilningsvindue, der lægger sig over dine andre aktive vinduer.Apple introducerede en lignende funktion med den seneste MacOS-opdatering.I første omgang bliver funktionen tilknyttet Microsofts egen Moves & TV-app og i fremtiden Skype-appen, men man kan håbe på, at også andre apps såsom Netflix og andre tjenester får implementeret funktionen.Derudover har Windows 10 fået et nyt dele-ikon i Windows 10-betaversionen og en række nye spil tilføjet til den nye Windows Game Bar.Størstedelen af versionen er dog rettet på fejlrettelser op til den store Creator-lancering.