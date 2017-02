It-sikkerhedsekspert om 3's hacker-afpresning: "Det er ofte noget, som alle kan lære at udføre ved at Google lidt"

Teleselskabet 3 er blot en af mange virksomheder, der bliver udsat for afpresning fra hackere. Ifølge it-sikkerhedsmanden Jens Monrad er denne type angreb ofte meget simple at udføre.

"En af de metoder der ofte anvendes er SQL-inection, der er en relativ simpel metode. Det er noget, som du og jeg kan lære at udføre ved at Google os frem til metoden."









Mange virksomheder bliver udsat for den type afpresnings-angreb, som teleselskabet 3 i øjeblikket er udsat for.Det fortæller sikkerhedsekspert Jens Monrad fra sikkerhedsselskabet FireEye til Computerworld."Denne form for afpresning er meget udbredt, og det er ikke noget, som nødvendigvis er udført af en specielt sofistikeret hacker," fortæller han.Jens Monrad understreger, at han udtaler sig generelt om denne type angreb og ikke ønsker kommentere specifikt på den konkrete sag.Men han fortæller, at det er hans oplevelse, at denne type afpresningssager ofte skyldes, at de berørte virksomheder er blevet ofre for ganske usofistikerede hackerangreb."En af de mest anvendte metoder er SQL-inection, der er en meget simpel metode. Det er noget, som alle kan lære at udføre ved at Google lidt," siger han.Eksempelvis blev det britiske teleselskab TalkTalk i 2015 ramt af et angreb af denne type.Dengang var det en 19-årig britisk hacker, der tilstod at stå bag angrebet. Han krævede 465 bitcoins (der på daværende tidspunkt havde en værdi af knap 1,8 millioner kroner) for ikke at offentliggøre de stjålne kundedata.Jens Monrad tilføjer ligeledes, at andre udbredte metoder er phising-angreb, hvor ofrene lokkes til at klikke på et skadeligt link eller åbne en skadelig fil.Ligesom bliver virksomheder i stigende grad også udsat for såkaldt CEO-svindel eller "fake-president" svindel, hvor hackere udgiver sig for at være en højtplaceret medarbejder i virksomheden og på denne måde lokker ansatte til at sende filer med fortrolige oplysninger til dem.Noget som blandt andet amerikanske Snapchat har været udsat for "Jo, det kan man sige, men i den helt konkrete sag vil jeg gerne opfordre til, at man ikke begynder at pege fingre af nogen, når vi ikke har kendskab til, hvad der rent faktisk er sket," siger Jens Monrad.Teleselskabet 3 understreger, at virksomheden ikke ønsker at forhandle med afpresserne.I stedet har virksomheden afleveret sagen til myndighederne og valgt at informere offentligheden om den.Det er ifølge Jens Monrad en klog strategi at forfølge, hvis man som virksomhed bliver udsat for denne type angreb.Han forklarer, at det kan være fristende for en virksomhed at betale, fordi afpresningssummen kan være relativ lille sammenlignet med den skade, som det påføre virksomhedens brand og det eventuelle tab af kunder, som det kan resultere i."Men problemet er, at der ingen garanti er for at afpresningen stopper her, og hvis det efterfølgende kommer frem, at du som virksomhed har betalt afpresser og forsøgt at skjule så står du med en meget dårligere sag i offentligheden," lyder hans vurdering.