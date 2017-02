Apples aktiekurs slår alle rekorder: Når højeste niveau nogensinde på forventning om nyt produkt

Investorerne har enorme forventninger til den næste iPhone. Apples aktiekurs nåede mandag det højeste niveau nogensinde.

Manndag nåede Apples aktiekurs det højeste niveau nogensinde ved Nasdaq-børsens slutning.Da handlerne lukkede, lå kursen på 133,29 dollar. Det hidtil højeste niveau ved handlens afslutning så vi i februar 2015, da Apple-aktien nåede 133 dollar.Ifølge Wall Street Journal skyldes stigningerne ikke mindst, at investorerne har meget store forventninger til den næste iPhone, som ventes på gaden i årets løb.Apples aktiekurs er steget med næsten 10 procent siden udgangen af januar, hvor Apple i sit kvartalsregnskab meddelte, at selskabets skovlede penge ind.Og mens salget af ikke mindst iPhone 7 går over stok og sten, tror investorerne (også) på, at salget den næste iPhone kommer til at gå godt.Apples ventes at lancere denne model til efteråret. Modellen kommer samtidig til at markere 10-året for lanceringen af den allerførste iPhone, der i 2007 samtidig blev startskuddet til smartphone-bølgen, der på mange måder har ændret verdens computer-brug.Med mandagens kurs når Apple en samlet markedsværdi på enorme 701 milliarder dollar - 4,9 billioner kroner (4.904 milliarder kroner)Det er et enormt beløb, men dog stadig et stykke fra selskabets egen rekord, der blev sat i 2015, hvor Apple nåede en markedsværdi på 710 milliarder dollar.Dette skyldes, at markedsværdien udregnes som aktiekurs ganget med antallet af udestående aktier.Der er i dag i markedet 5,26 millioner udestående aktier, mens der i marts 2015 - da Apple havde den højeste markedsværdi - var 5,76 millioner udestående aktier.Det er værd at bemærke, at Apple engang ikke var meget værd. Selskabets lavmål blev nået i 1982, hvor en aktie kunne erhverves for 0,20 dollar - altså 20 cent.Apple ligger i dag inde med en af de største kontant-reserver i verden. Selskabet har nemlig akkummuleret enorme 1.700 milliarder kroner, som nu står på bankbogen. Det er kun lidt mindre end Danmarks bruttonationalprodukt.Apple er samtidig et af de selskaber i verden, der har flest penge placeret i skattely.Der har fornylig været en del spekulationer om, at Apple- der ellers aldrig har købt særligt meget op - kan være på vej med store opkøb af eksempelvis Disney for at investere nogen af pengene.Samtidig er selskabet i EU's kikkert efter det er kommet frem, at Apple i mange år kun har betalt en halvtredser i skat af hver million kroner. EU har derfor krævet, at Apple betaler 97 milliarder kroner tilbage i skat, hvilket Apple har afvist.Apple er et af de mest lukrative selskaber, der nogensinde har eksisteret og har da også rekorden som det selskab, der nogensinde har tjent flest penge på tre måneder, nemligDet var i 2014, hvor selskabet i årets sidste kvartal 53 millioner kroner i timen efter skat døgnet rundt - ikke mindst på grund af et massivt salg af iPhone med 74 millioner solgte enheder.Apples værdi er steget dramatisk, siden selskabet for godt 10 år siden indledte sit stormridt med lanceringen af musikafspilleren iPod.Siden kom den første iPhone i 2007 samt senere iPad'en. Alle tre produkter har defineret helt nye produkt-kategorier, som alverdens rivaler siden også har kastet sig over.