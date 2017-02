Microsoft kræver digital Geneve-konvention: Vil have lande til at forpligte sig i tilfælde af cyberkrig

Inden det går galt, er det nødvendigt med en ny udgave af den internationale aftale for retningslinier for krig, som dækker krig over internettet, mener Microsoft i nyt manifest.

Der er stærkt brug for en 'digital Geneve-konvention,' der fastlægger retningslinier for 'ordentlig' opførsel under krig via internettet - ganske som Geneve-konventionen fastlægger retningslinier for fysisk krigsførelse.Sådan lyder det fra Microsoft i en blogpost skrevet af selskabets strategi-chef, Brad Smith.Han mener, at det er nødvendigt med fælles retningslinier for krigsførelse på det digitale område i en tid, hvor antallet af cyber-angreb stiger, og der er bred enighed om, at flere regeringer og lande står bag nogle af de mest effektive og skadelige angreb.Brad Smith peger på, at der er sket en kraftig 'spredning i cyberangreb, som både er ny og foruroligende.'"Tiden er kommet til at bede verdens regeringer om at implementere regler, der skal beskytte civiles brug af internettet. Ganske som den fjerde Geneve-konvention har beskyttet civile i krigstid, har vi nu brug for en digital Geneve-konvention, som vil forpligte regeringer til at beskytte civile mod stats-organiserede angreb i freds-tid," skriver han.En digital konvention af skal forpligte de enkelte lande til at undgå cyber-angreb med den private sektor elller kritisk infrastruktur som mål, ligesom den skal forpligte lande til ikke at stjæle intellektuel ejendom, mener Microsoft."Samtidig bør den anvise, at regeringer hjælper den private sektors bestræbelser på at opdage, afværge og afhjælpe angreb, ligesom regeringer bør rapportere sårbarheder til leverandørerne fremfor at opsnuse, sælge eller udnytte dem," lyder det.Ifølge ham er der i dag ingen grænser for de stats-støttede cyberangreb."Konflikter mellem lande er ikke længere henvist til land, hav eller luft, da cyberspace er blevet en vigtig ny og global slagmark," skriver han.Microsoft-manden mener, at regeringerne har brug for at samarbejde med teknologi-selskaberne i det it-sikkerhedsmæssige arbejde.Det skyldes, at internettet i modsætning til alle andre områder i det store og hele er skabt, drevet, håndteret og sikret af den private sektor."Selvfølgelig spiller lande flere forskellige slags kritiske roller, men virkeligheden er, at målene på denne nye slagmark - fra undersøiske kabler til datacentre, servere, laptops og smartphones - er privat udstyr ejet af civile," lyder det.Brad Smith mener derfor, at en digital Geneve-konvention bør sikre efter at friholde teknologi-brugerne fra at blive led i krigsførelse."Selv i en verden præget af voksende nationalisme, bør den globale tech-sektor sørge for at optræde som et neutralt, digital Schweiz, når det gælder cyber-sikkerhed. Vi vil hjælpe og beskytte kunder overalt. Vi vil ikke hjælpe med at angribe brugere nogen steder. Teknologi-sektoren bør forpligte sig til kollektivt at gøre internettet til et sikkert et sted - som en digital udgave det neutrale Schweiz, der hjælper mennesker overalt og har hele verdens tillid," skriver han.Han skriver, at alle lande - uanset 'politik' - har brug for at kunne regne med it-infrastrukturen.Brad Smith mener, at der i forbindelse med en digital Geneve-konvention bør nedsættes et uafhængigt organ, der kan analysere cyberangreb.