Har tabt milliarder af kroner: Alligevel kan kommende børsnotering af Snapchat blive gigantisk

Selskabet bag Snapchat nærmer sig en børsnotering. Og selskabet vurderer selv, at det er rigtigt meget værd.

Selskabet bag mobiltjenesten Snapchat, Snap, er på vej mod en børsnotering, og går noteringen som forventet, kan det blive en voldsomt indbringende forretning.Snap vurderer nemlig selv, at de først udbudte aktier vil kunne indbringe mellem 14 dollar og 16 dollar per styk.Det prisfastsætter hele Snap til mellem 19,5 milliarder og 22,2 milliarder dollar - 137 milliarder og 157 milliarder kroner.Beløbet er i underkanten af tidligere vurderinger fra Snap, men vil i givet fald ikke desto mindre blive den mest indbringende børsnotering af et teknologi-selskab i USA siden kinesiske Alibaba blev noteret i 2014.Snap blev etableret i 2012, og det er gået over stok og sten siden da.Selskabet tjener penge på at fremvise annoncer på Snapchat samt på at fremvise indhold fra andre kanaler, ligesom det fornylig præsenterede en betalingsløsning med navnet Snapcash og et sæt videobriller (Snapchat Specs).98 procent af omsætningen kommer fra annoncer.Selskabet omsatte i 2016 for 404,5 millioner dollar, hvilket var en markant stigning i forhold til 2015, hvor omsætningen landede på blot 58,7 millioner dollar.Selskabet har imidlertid aldrig tjent en krone.Snap fik i 2016 et bragende underskud på 514,6 millioner dollar - 3,6 milliarder kroner.I 2015 tabte det 372,9 millioner dollar - 2,6 milliarder kroner - og selskabet har da også selv advaret om, at det "måske aldrig vil opnå profitabilitet.'Til gengæld har Snapchat 158 millioner daglige brugere, der i gennemsnit besøger tjenesten 18 gange dagligt og i snit spenderer mellem 25 minutter og 30 minutter dagligt på tjenesten.Snap skal nu på rundtur for at diskutere prisfastsættelse med analytikere og mulige investorer inden børsnoteringen.Også Uber og Airbnb kan være på vej med meget store børsnoteringer.