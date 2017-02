Google inviterer Telenor med ind i eksklusiv klub: Vil sammen bygge fremtidens sms-system

Telenor er inviteret ind i varmen hos Google, der i de kommende år vil rulle en sms-afløser ud på sine Android-telefoner. Læs her, hvorfor Telenor er inviteret med ind i varmen.

Google har udset sig norske Telenor med langt over halvanden million danske mobilabonnementer som sin strategiske partner i et større projekt med at gøre Android-brugernes sms'er mere levende.Dermed har Googles Android-platform i alt tre partnere i sms-projektet, der udover Telenor tæller amerikanske Sprint samt canadiske Rogers.Sms-projektet går ud på at give millionvis af Android-brugere en mere livlig oplevelse via de såkaldte Rich Communications Services (RCS).Med RCS-protokollen på telefonen kan 214 millioner Telenor-brugere fra hovedsageligt Indien, Thailand og flere lande i Europa inklusiv Danmark fremover forvente langt mere visuelle beskeder.Grundet sine mange mobilabonnenter i hele verden er Telenor indtil videre den brugertungeste partner i Google-projektet.Det skriver Techcrunch Med RCS er det muligt at sende multimedie-filer, animerede GIF'er og andet avanceret indhold, der i sms-beskederne kan tage kampen op med blandt andre Facebooks messenger-app.RSC-teknologien er blot fem år gammel, og Google annoncerede sidste år sine planer om at rulle RCS ud på Android-telefoner i selskab med flere partnere.Google-løsningen med de levende beskeder i sms-maskinen er dog ikke lige rundt om hjørnet, og i dag er der globalt blot 50 teleoperatører, som tilbyder RCS-teknologien i deres netværk.For to år siden hyrede Google en RCS-ekspert, da selskabet ikke længere ville vente på, at teleindustrien byggede løsningerne, som har været undervejs i mere end 10 år.Hvornår kommende Android-telefoner fødes med RCS-teknologien er endnu ikke til at vide.Men mon ikke, der kommer flere nyheder og flere partnerskaber om sms'ernes afløser på årets helt store tele-konference Mobile World Congres, der bliver afholdt i slutningen af denne måned i den spanske storby Barcelona.Du kan læse mere om RCS-teknologien her: