Lenovo-topchef: Pc-priserne kommer til at stige i den kommende tid

Pc-priserne kommer til at stige - og forvent ikke at det vil ændre sig de kommende år, siger Lenovo.

Prisen på specielt bærbare computere er højere end nogensinde før takket være manglen på komponenter.Der er simpelthen ikke nok SSD'er, DRAM, batterier og LCD-skærme på markedet til at følge med efterspørgslen.Det forklarede Lenovos driftsdirektør Gianfranco Lanci under et investor-møde torsdag.Efterspørgslen får prisen til at stige på komponenterne, hvilket resulterer i, at pc-priserne vil stige.Særligt manglen på hukommelse vil ikke ændre sig i de kommende måneder, forklarer Gianfranco Lanci.Det kulminerer med det allerede pressede pc-marked, hvor producenterne i forvejen forsøger at presse hver en krone ud af de solgte computere.Prisstigningen har fået pc-landskabet til at rykke, så der ikke længere er fokus på billige, computere, men i stedet på de dyrere top-produkter, hvor profitten er langt højere.Særligt markedet for de kraftfulde i7-processorer samt gaming og VR-markedet oplever i disse dage vækst.De fleste pc-producenter har droppet den klassiske harddisk som lagerenhed og omfavner SSD'en, men det presser markedet for NAND-flash voldsomt, hvilket får priserne til at stige.Ifølge en oversigt fra Intels investorkonference i sidste uge, har pc-priserne ikke været så høje siden 2011, hvor komponentmanglen begyndte at vise sine første tegn.Også DRAM er en mangelfuld vare. Ifølge analysehuset TrendForce steg priserne på DRAM med 30 procent i fjerde kvartal 2016, og analysehuset forventer at priserne stiger med 40 procent i første kvartal 2017 på grund af stor mangel.