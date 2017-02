Legendarisk smartphone-producent er totalt elimineret: Markedsandelen er nu på 0,0 procent

Blackberry dominerede smartphone-markedet for få år siden. I dag er virksomhedens position på martkedet blot en skygge af tidligere tiders storhed.

For ikke ret mange år siden var canadiske Blackberry den dominerende smartphone på markedet, og så sent som i 2011 blev der solgt 52 millioner Blackberry-telefoner.Men siden da er det kun gået en vej for den tidligere så hæderkronede producent, og ifølge analyseinstituttet Gartner har Blackberry nu ramt en markedsandel på 0,0 procent.Ifølge Gartners rapport blev der i det sidste kvartal af 2016 solgt 431 millioner smartphones på globalt plan, og her af var blot 207.900 Blackberry-enhederLigesom Apple producerede Blackberry sin egen software og hardware, og med sit fysiske QWERTY-tastatur blev telefonen af mange set som den perfekte mobile e-mail-maskine.Men som det skete for finske Nokia, endte Blackberry med at blive et offer for iPhonens succes.Apples telefon blev lanceret i 2007, og i de følgende år gik den fra at være et hit på forbrugermarkedet til også at indtage erhvervsmarked, hvor Blackberry ellers stod stærkest.I dag lever Blackberry-brandet videre som en Android-telefon med fysisk tastatur, der produceres på licens af kinesiske firma TCL.Mens selskabet bag Blackberry, der tidligere hed Research in Motion (RIM), i dag satser på at udvikle sikkerhedssoftware og tjenester til erhvervsmarkedet.En lignende skæbne ser ud til at være overgået Microsofts smartphone-styresystem Windows Phone, der ifølge Gartners analyse blot sad på 0,3 procent af mobilmarkedet i fjerde kvartal af 2016.Dermed står det efterhånden klart, at smartphone-markedet har udviklet sig til et duopol, hvor Googles Android-styresystem og Apples iPhone deler markedet mellem sig.Android har i dag en global markendsandel på 81,7 procent, mens Apples styresystem, iOS, sidder på 17,9 procent af smartphone-markedet.Til gengæld har undersøgelser vist, at Apple suger al profitten ud af smartphone-markedet, og i tredje kvartal sad Apple ifølge analysehuset BMO Capital Markets på 103,6 procent af profitten på smartphonemarkedet.